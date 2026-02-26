快訊／威力彩也連號！2億頭獎暴富號碼出爐

▲威力彩開獎。（圖／記者呂佳賢攝）
記者許力方／台北報導
第105000017期威力彩銷售金額8000萬元，台彩公司仍保證頭獎2億元，今（26日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為03、19、27、30、37、38，第二區中獎號碼為02號。
台股今（26）日盤中一度飆上35579.34點，改寫史上新高紀錄，但隨後漲勢收斂，終場僅小漲1.42點，收在35434.49點。儘管指數漲幅有限，成交動能卻火熱，未計盤後成交量衝出1.13兆元，創歷史新高。
2026-02-26 17:20
台達電（2308）今日舉行法說會，並釋出AI動能延續的正向展望。董事長鄭平指出，在AI資料中心建置需求帶動下，今年資本支出將較去年增加，布局重心仍鎖定AI與基礎建設，同時坦言短期產能雖可因應需求，但約兩年後可能再面臨擴產壓力。
2026-02-26 17:01
擁有131萬股民的中鋼（2002）今（26）日召開董事會，確定5月22日召開股東會，最後買進日估落在3月19日，公司尚未公告股東會紀念品，但由於「領股東會紀念品」是小股民每年心中最重要的公司大事之一，領取時間、紀念品項目細節待都受各界關切。
2026-02-26 14:29
根據TrendForce最新調查顯示，由於AI應用由LLM模型訓練延伸至推論，推動CSPs業者的資料中心建置重心由AI server延伸至general server，進一步推動記憶體採購重心由HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各類容量的RDIMM，積極釋出追加訂單，帶動conventional DRAM的合約價大幅上漲，2025年第四季DRAM產業營收為535.8億美元，較上季度增加29.4%。
2026-02-26 14:19
台股今（26日）開高走平，加權指數終場上漲1.42點，以35414.49點作收，成交量11372.31億元。
2026-02-26 13:39
台股指數頻創歷史新高，資金力拱股價相對低檔面板族群，今（26）日群創（3481）不畏大股東鴻海（2317）申讓持股消息衝擊，股價勁揚7.11%，來到26.4元，到10點半左右，成交量逼近40萬張，位居上市成交量最大個股，TV組裝廠瑞軒（2489）傳言打入波若威（3163）的CPO Shuffle box代工供應鏈，股價強勢鎖住39.6元漲停價位，連4個交易日漲停，創下2007年12月以來新高價位。
2026-02-26 11:04
今（26）日有國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等22檔ETF除息，擁有受益人數160.8萬人00878，此次配息0.42元，昨（25）日收盤價為24元，除息參考價為23.58元，股價最高來到23.66元，填息比率為24%。
2026-02-26 10:19
台股多日衝高，今（26）日開平翻黑下跌，但是股王信驊（5274）在開盤30秒即衝上萬元，成交價報10070元，首度衝破萬元，刷新台股里程碑。
2026-02-26 09:31
長期享有獲利的宅配通(2642)，去年因大客戶MOMO、PChome等電商大客戶逐步建立自己的車隊與倉儲，委託的宅配量明顯減少，年營收38.09億元，年減6.13%，營業利益-1.50億元，歸屬母公司淨利-0.99億元，EPS-1.04元。
2026-02-26 20:23
金管會強力推動亞資中心發展，渣打銀行台灣區總經理游天立表示，台灣是渣打集團非常重要，亦是極具潛力的市場，不論是在財富管理、企金，或是連結亞洲與全球的跨境角色，將以Product（完善產品）、People（提升人力），以及Process（精進流程）的「3P」為策略方向來發展業務。
2026-02-26 19:18
