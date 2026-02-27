想退休即躺平？　外媒點名抱緊3檔「翻十倍」台積電入列

▲台積電被點名未來十年有能力跑贏大盤。（資料照／記者湯興漢攝）



記者許力方／綜合報導

想在退休前把10萬美元滾成百萬美元，實現退休即躺平？有投資專家指出，有一些公司，若給予足夠時間，例如十年，理應有能力大幅跑贏大盤表現，有望讓資產翻十倍，並點名3檔為潛力標的，包含台積電、ServiceNow及比亞迪。

晶圓代工優勢穩固 AI需求推升營運

美國投資網站The Motley Fool分析指出，台積電身為全球晶圓代工龍頭，掌握人工智慧資料中心、高效能運算與智慧型手機晶片的製造命脈。包括輝達、高通等設計公司均仰賴其先進製程。

台積電去年營收達1120億美元，年增逾三成，市場預期在AI資料中心持續擴張帶動下，未來兩年仍可維持雙位數以上成長。儘管半導體產業存在景氣循環，但其技術門檻與規模經濟優勢，被視為長期護城河。

▲台積電股價士氣如虹，一度飛越2000元大關。（資料照／記者湯興漢攝）



企業數位化需求撐盤 AI退燒仍有底氣

ServiceNow近期股價受AI概念股回檔影響，但分析師認為，其核心價值並非單押生成式AI，而是長年耕耘的企業數位流程自動化平台。即使企業縮減AI相關支出，對提升效率與降低成本的需求仍在，穩健的訂閱制營收模式提供相對防禦力。

電池布局成關鍵 海外市場補動能

比亞迪近年在中國市場競爭加劇，不過公司積極拓展海外版圖，尤其歐洲電動車銷量明顯成長。更重要的是，其為全球第二大鋰電池製造商，在固態電池與磷酸鐵鋰刀片電池技術持續突破，被視為電動車產業長期成長的重要支撐。