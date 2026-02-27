美國線3/1每大箱運價擬漲300美元　馬士基3月首周仍賣低檔價

▲貨櫃船公司3月1日每大箱運價擬漲300美元。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

大型攬貨公司指出，目前貨櫃船運歐美線運價仍在本月第一周的價位，美西線每大箱(40呎櫃)運價多數落在1650-1750美元之間，美東約2350-2500美元，歐洲線約2000-2200美元，多家船公司已經通知3月1日要調升300美元，但是馬士基航運網站上3月首周美西賣1450美元，美東賣1950美元，超大型攬貨公司負責人認為，3月中才有機會上漲，兩家大型攬貨公司則估計3月初會漲一些。

最早提出3月1日漲價的中國遠洋，美西要漲到2200美元，美東漲到3000美元，日本海洋網聯船務則通知3月1日美西線要收1950美元，美東2700美元，至於實際能收多少，都還有待考驗。

超大型攬貨公司負責人指出，馬士基透過網站賣艙位，是用AI在調整運價，收貨情況好會立刻調升運價，不好就調降，託運人訂了艙位沒裝是要罰款的，與該公司同屬雙子星聯盟的赫伯羅德也是運價偏低的大航商，但是價格與馬士基不一樣。

雙子星聯盟幹線母船直靠港口少，而亞洲客戶偏好直航船，運價必須壓得比別家低，但因網上賣艙位，估計少了許多用人成本。

攬貨業指出，春節假期期間，船公司開出的航班裝載率不差，主要是因為年前都有多收一些貨，但是接下來只有七成裝載率，估計要等3月中大陸工廠恢復全產才能恢復正常。

昨(26)晚公布的德魯里世界貨櫃運價指數(WCI)連續第七周下跌，本周跌幅1%，至每大箱1899美元。根據該機構數據，越太平洋東西海岸航線已宣布未來一周有9班空航，低於本周，因為工廠在農曆結束後逐步恢復全產，Drewry預期現貨市場運價下周將保持穩定。

德魯里指出，美國最高法院裁定川普對等關稅違法後，川普政府正在探索恢復關稅的替代措施，包括立即將全球關稅訂為10%，並計劃提高至15%，顯示政策的不確定性。