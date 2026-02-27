ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台積電推零配件在地化計畫　年產值逾20億元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）積極驅動供應商轉型升級，並將「提升台灣在地採購零配件比例」列為長期策略目標，於永續報告書中揭露執行進展。因應先進製程的嚴格要求，為強化本土供應商研發及製造實力，民國113年台積電啟動「設備零配件在地化創新計畫」，以資金挹注與技術輔導雙管齊下，不僅補助零配件供應商購置精密設備、優化開發能力，更進一步建立效益認列回饋機制，根據台積電實際採購及使用的零配件數量，認列其所創造的商業價值，並以此折抵供應商於5年後回購該設備的費用，實現互惠共贏的合作模式。

截至民國115年2月，台積電已攜手12家供應商成功開發22項持續改善流程（CIP）方案，將產品驗證與開發時程縮短50%，帶動年產值達新台幣20億元，展現供應鏈在地化的實質成果。

為確保供應商技術發展符合先進製程需求，台積電成立「零配件在地化委員會」，聚焦金屬加工、硬脆材料、陶瓷燒結、表面塗層及橡膠密封環（O-ring）共5類關鍵技術領域，公開徵選供應商提案並針對符合資格者補助設備購買費用。同時，根據「材料物化性質分析、最佳幾何設計模擬、關鍵參數規格定義、機械加工流程優化、先進製程驗證評估」五大面向，提供專業指導及缺陷改善，加速供應商生產符合台積電標準的零配件。

此外，為促進長期合作與永續發展，台積電推出效益認列回饋機制，依據採購及使用供應商生產零配件所產生的商業價值進行認列，以此折抵供應商於5年後的設備回購費用。為保障雙方權益，回購價格設有不得低於設備原價30%的下限，旨在鼓勵供應商妥善維護及發揮設備效益，並藉由技術能力的精進，爭取成為機台設備業者的原廠委託製造（OEM）認證合格供應商，生產符合其標準的零配件，透過持續創造價值累積資產，達成共同成長與永續經營。

推動在地供應鏈不斷升級不僅是台積電深耕台灣的承諾，更是因應全球市場挑戰的重要戰略。透過「設備零配件在地化創新計畫」的成功實踐，台積電與本土供應商一同打造更具韌性與競爭力的產業生態系，預計於民國115年3月展開本年度提案徵選，以期吸引更多零配件供應商投入技術創新，與台積電共創半導體產業的永續未來。

關鍵字： 台積電

