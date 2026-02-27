台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

▲陳威良提醒，不要在市場熱烈時衝動，也不要在趨勢沒走完時急著下車。（圖／鏡週刊提供，下同）

台股近期表現令人瞠目結舌，加權指數一舉突破3萬5000點大關，護國神山台積電更是站上2,000元；面對這波被形容為「噴射機」般的行情，投資人呈現兩極化反應，年前獲利了結的心在滴血；仍在車上的則因指數持續創高，成天擔心泡沫破滅。面對最狂台股，投資人究竟該怎麼做才不會後悔？

「這波行情並非空轉。從去年第4季開始，AI相關科技股陸續公布營收與財報，不僅數字亮眼，法人更密集上修今年、甚至明後年的獲利預估。公司接下來能賺多少，才是重點。」面對台股屢創新高，國際變數卻未曾消失的情況，投資達人陳威良在《錢鏡你家》節目中直言，與其糾結「漲太多會不會崩」，不如回到核心問題：這波上漲，有沒有基本面撐腰？

只要盈餘持續上修，股價自然有撐。台灣AI科技股能持續領軍大盤，背後反映的是產業趨勢與訂單能見度。陳威良認為，目前台股呈現「健康輪動」；一方面許多族群與國際指標股高度連動，像是PCB上游的銅箔基板、玻纖布等，都是跟著美國與日本、韓國相關個股走勢前進；另一方面，大型權值股與中小型股之間，也維持良性的輪漲節奏。

「如果行情真的要反轉，會先看到輪跌，而不是輪漲。」他提醒，真正的空頭結構，會出現高點不過高、低點破低的型態，但目前盤面並未出現這樣的警訊。至於市場擔心的川普關稅議題，陳威良認為，國際市場反應相對淡定。一來，國內已釋出關稅談判具實質進展訊息；二來，市場對川普談判風格早有經驗，「先喊高、再修正」，已成為投資人熟悉的劇本。

值得注意的是，根據國泰金控公布的國民經濟信心調查，股民風險偏好指數創下歷史新高。陳威良提醒，信心高不等於泡沫，真正要觀察的是「錢有沒有一口氣全衝進來」。目前融資雖然增加，但仍落後大盤漲幅，屬於多頭市場下的良性助攻。

再談到市場最關心的台積電，陳威良一針見血說：「先求有，再求便宜。」他認為，想買在最低點，往往等不到。真正重要的是，是否參與了這家公司長期成長過程。「今年1月的法說會中，台積電將資本支出上修至520到560億美元，遠超市場預期，且管理層已向客戶確認需求真實存在。再加上公司給出2029年前營收年複合成長率25％的展望，意味著不到3年，營運規模就有機會再翻一倍。

「用長期角度看，台積電現在價位，很可能都不是終點。」但他也提醒，短線漲幅已偏快，確實有「超前進度」；若以今年每股純益95元計算，2,166元已屬「昂貴價」。他建議投資人可先小量卡位，如果遇到系統性風險導致外資提款，回落至1,850元附近，將是極具吸引力的「便宜位置」。

另外，很多投資人害怕「買在最高點」，但陳威良引用長期統計指出，以美股 S&P 500為例，即便在創新高附近進場，12個月、24個月後的平均報酬，反而皆優於其他時點。

若心理仍擔心追高風險，陳威良認為，定期定額是最佳解方。「這不是傻瓜投資，而是大智若愚。」不擇時、重紀律，反而能在長期拉開報酬差距。至於如何透過台股ETF打造安全獲利配置，更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/ebcs2Ys4sXM

