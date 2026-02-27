輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

▲輝達公布亮眼財報，股價卻重挫。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

輝達（NVIDIA）在美股26日交易下挫逾5%，創下自去年春季以來最大單日跌幅；知名對沖基金經理、《大賣空》真實主角 Michael Burry 指出，輝達的採購義務大幅增加，他將這種情況與思科在 2000 年和 2001 年獲得大量供應承諾的情況進行了比較，並指出，當需求暴跌時，該公司出現了庫存過剩的情況。

根據 《CNBC》報導， Burry 在最新的 Substack 通訊中指出，輝達的採購義務大幅增加，截至第四季末達到 952 億美元，而一年前為 161 億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導稱，Burry表示，「這不是一切照舊。這是風險」。早在2000-2001年，思科就延長了與供應商的採購承諾，以確保產能能夠滿足思科預期的50%的年增長。

值得注意的是，輝達財務長Colette Kress在財報發布後與分析師的電話會議上表示，公司庫存環比增長了 8%，同時補充說，輝達「已從戰略上確保了庫存和產能，以滿足未來幾個季度的需求，比以往的時間更長」。

Burry指出，輝達的言論暗示該公司在不知道未來需求有多強之前，就承諾大量採購。

他補充說，雖然去年的庫存增加是由出口管制衝擊造成的，但目前的激增似乎是結構性的。「現在的情況並非暫時的。這不是出口衝擊，甚至也不是外部因素造成的。這是商業計劃內部的問題。」

