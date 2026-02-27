台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」：開始減碼

▲示意無。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

輝達周四（26日）股價重挫5.49%，台積電ADR同步下跌2.82%，拖累台指期夜盤劇烈震盪，盤中高低差達969點，終場重挫525點，以35086點作收，市場關注下周一（3月2日）台股開盤表現。財經作家狄驤驚呼，台股與季線乖離率已超過15%，為30年來多頭行情中罕見情況，若周一台股跌了一點，也不要緊張。

30年僅見一次 2000年曾出現類似訊號



財經作家狄驤在粉專發文，市場情緒轉折快速，白天才樂觀看待輝達財報，晚上卻轉為「輝達財報不夠好」，認為短線漲多才是當前最大利空。他示警，目前台股與季線乖離率已超過15%，此種情況在過去30年多頭行情中僅出現過一次。

狄驤透露，自己已減碼高槓桿部位，保留資金等待乖離率收斂，也提醒投資人不宜因一兩日小跌就改變看法，回顧一個月前台股小幅修正時，市場有很多「看空」聲音，沒想到一個月多後，台股漲了四千點，「所以重點還是在觀察大趨勢有沒有改變。」

狄驤補充，回顧這30年來的「熊市反轉」中，出現過很多次季線乖離突破15%，但多頭走勢出現季線乖離15%，只有2000年初，後面就是網路泡沫，「聽起來有點玄？我是認為這次不一樣，但依然會按照紀律來處理，這也是我上午減碼的原因。」

輝達財報公告後一度因為超乎預期來到203.49美元，上漲逾4%，但隨即翻黑走跌。根據外媒彭博社報導，市場失望情緒之一，來自公司未進一步說明先前提及的Blackwell與Rubin世代產品，合計5,000億美元營收展望細節，令部分華爾街投資人感到失望。