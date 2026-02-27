ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年來只見過一次」：開始減碼

▲▼ 台股開紅盤，暴跌一千多點。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意無。（圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

輝達周四（26日）股價重挫5.49%，台積電ADR同步下跌2.82%，拖累台指期夜盤劇烈震盪，盤中高低差達969點，終場重挫525點，以35086點作收，市場關注下周一（3月2日）台股開盤表現。財經作家狄驤驚呼，台股與季線乖離率已超過15%，為30年來多頭行情中罕見情況，若周一台股跌了一點，也不要緊張。

30年僅見一次　2000年曾出現類似訊號

財經作家狄驤在粉專發文，市場情緒轉折快速，白天才樂觀看待輝達財報，晚上卻轉為「輝達財報不夠好」，認為短線漲多才是當前最大利空。他示警，目前台股與季線乖離率已超過15%，此種情況在過去30年多頭行情中僅出現過一次。

狄驤透露，自己已減碼高槓桿部位，保留資金等待乖離率收斂，也提醒投資人不宜因一兩日小跌就改變看法，回顧一個月前台股小幅修正時，市場有很多「看空」聲音，沒想到一個月多後，台股漲了四千點，「所以重點還是在觀察大趨勢有沒有改變。」

狄驤補充，回顧這30年來的「熊市反轉」中，出現過很多次季線乖離突破15%，但多頭走勢出現季線乖離15%，只有2000年初，後面就是網路泡沫，「聽起來有點玄？我是認為這次不一樣，但依然會按照紀律來處理，這也是我上午減碼的原因。」

輝達財報公告後一度因為超乎預期來到203.49美元，上漲逾4%，但隨即翻黑走跌。根據外媒彭博社報導，市場失望情緒之一，來自公司未進一步說明先前提及的Blackwell與Rubin世代產品，合計5,000億美元營收展望細節，令部分華爾街投資人感到失望。

關鍵字： 輝達台股乖離率財報股價跌

護國神山台積電（2330）本周股價衝上2000元，最高來到2025元，而投資台積電已成全民運動，依據集保結算所最新資料顯示，台積電股東人數正式破200萬人，刷新高，而以「1股～999股」不到1張的奈米股東人數最多，逼近155萬人。

輝達（NVIDIA）在美股26日交易下挫逾5%，創下自去年春季以來最大單日跌幅；知名對沖基金經理、《大賣空》真實主角 Michael Burry 指出，輝達的採購義務大幅增加，他將這種情況與思科在 2000 年和 2001 年獲得大量供應承諾的情況進行了比較，並指出，當需求暴跌時，該公司出現了庫存過剩的情況。

晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）一位高層告訴《路透社》，下一代晶片製造機已經準備就緒，製造商可以開始將其投入大規模生產，這對晶片產業來說是一大步。

輝達周四（26日）股價重挫5.49%，台積電ADR同步下跌2.82%，拖累台指期夜盤劇烈震盪，盤中高低差達969點，終場重挫525點，以35086點作收，市場關注下周一（3月2日）台股開盤表現。財經作家狄驤驚呼，台股與季線乖離率已超過15%，為30年來多頭行情中罕見情況，若周一台股跌了一點，也不要緊張。

