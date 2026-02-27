台積電股東人數破200萬　一表看零股「奈米股東」拚命買

▲台積電股東人數破200萬。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

護國神山台積電（2330）本周股價衝上2000元，最高來到2025元，而投資台積電已成全民運動，依據集保結算所最新資料顯示，台積電股東人數正式破200萬人，刷新高，而以「1股～999股」不到1張的奈米股東人數最多，逼近155萬人。

▲持有15張以下台積電股東人數概況。（AI協作圖／記者林潔禎製作，經編輯審核）

以統計至2/26止，目前台股中以0050的股東人數高達232萬3719人為最多，但扣除ETF不計，以個股來看，以台積電本周股東人數首衝破200萬人達到201萬4899人居冠。

從台積電股東人數分布來看，持有零股奈米級股東人數最多，最新數據達154萬9683人，伴隨台積電股價節節攀升，零股股東人數也跟著走高，統計今年以來增加逾15萬人，增幅逾1成。

從台股零股買賣情況來看，台積電股價拉回，就可以見零股買盤進場，昨（26日）回跌至2000元以下，零股交易達447萬餘股，是2月2日以來大量，而2月2日當天台積電拉回下挫10元，當天零股交量達到484萬餘股，為近期少見大量。

買台積電成台股股民共識，小資族見股價「拉回就買」，以2月26日股東人數來看，除零股股民最多，其次是持有1~5張也有37萬5666人，合計5張以下股民佔比近96%

