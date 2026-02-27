台積電衝上2000元「後悔沒上車！」財經作家安慰：9成台灣人沒持股

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

護國神山台積電（2330）本周股價衝上2000元，最高來到2025元，而投資台積電已成全民運動，面對股價來到高檔，不少還沒上車的投資人難免感到懊惱，不過財經作家阿格力指出，從數據來看，其實有9成的台灣人都沒有買台積電。

逾9成國人未直接持股



[廣告]請繼續往下閱讀...

財經作家阿格力25日在粉專發文，根據當時統計資料，台積電總股東人數約198萬人。若假設這些股東全為台灣人，換算下來，仍有超過9成國人並未直接持有台積電股票，「有沒有被安慰到？」阿格力進一步指出，如果以股權分佈來看，自然人只持有12.2％左右，政府6.38％，外資持股約72.5％。

貼文曝光，網友紛紛表示，「我只有296股台積電，但是透過0050間接大量持有」、「所以台積電是國際企業」、「早知道把過年買刮刮樂的錢...用來多買一點零股」、「果然外資是錢桶無誤」、「買ETF間接持有」、「阿格力好會安慰人」。

依據集保結算所資料顯示，統計至2月26日，台積電股東人數正式破200萬人，刷新高，而以「1股~999股」不到1張的奈米股東人數最多，達154萬9683人，其次是持有1~5張也有37萬5666人，合計5張以下股民佔比近96%。伴隨台積電股價節節攀升，零股股東人數也跟著走高，統計今年以來增加逾15萬人，增幅逾1成。