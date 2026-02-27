SCFI今日上漲6.52%　但大型攬貨業估短期上漲空間有限

▲大型攬貨公司估歐美線運價短期上漲空間有限。（圖／取自紐澤西港務局官網）

記者張佩芬／台北報導

上海航運交易所今(27)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲6.52%，指數來到1333.11點。由於該指數是根據船公司與攬貨公司申報的運價計算，業者會有從高報價現象，主要反映下周船公司規劃調升的運價，大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，船公司訂有美國線3月1日漲價辦法，但以目前市場實際成交狀況來看，短期內上行空間有限。

目前美國線運價仍維持在農曆年前水位，整體市場供給相對充裕，短期內仍呈現供過於求格局，運價走勢以偏弱盤整為主。

這家公司內部分析，目前現貨市場成交區間美西每大箱(40呎櫃)約1650–1750美元，美東約2350–2500美元，歐洲線約2000–2200美元。業界龍頭地中海航運(MSC)公布3月1日美國線價格為美西2225美元、美東3025，不過依目前市場實際成交情況觀察，短期內價格上行空間仍有限。

後續走勢仍需觀察農曆年後出貨量回溫幅度，以及船公司控艙與減班措施是否確實落實。在需求尚未明顯回升前，市場態勢仍偏審慎。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1420美元，上漲59美元，漲幅4.34%；地中海線每箱2303美元，上漲128美元，漲幅5.88%；美西線每大箱1857美元，上漲70美元，跌幅3.92%；美東每大箱2691美元，上漲167美元，漲幅6.62%。

波斯灣線每箱運價1327美元，上漲347美元，漲幅35.41%，南美線(桑托斯)每箱運價1622美元，上漲434美元，漲幅36.53%；東南亞線(新加坡)每箱運價456美元，平盤。