台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

▲台積電2025年合併營收突破3.8兆元再創歷史新高。（圖／記者高兆麟攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電2025年合併財報正式出爐，揭露備受市場關注的客戶結構變化。在人工智慧（AI）浪潮強力推動下，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）首度超越蘋果（Apple），躍升為台積電年度最大客戶，印證了法人圈長期以來對「大客戶洗牌」的預測。

根據財報資料，台積電2025年合併營收達3兆8090億元，年增31.6%，再度改寫歷史新高紀錄。其中占全年營收10%以上的客戶共有兩家，以代號「甲客戶」列示者全年貢獻金額達7269.74億元，占營收比重19%，較2024年的12%大幅攀升7個百分點，年增幅度更高達1.06倍；「乙客戶」則貢獻6451.78億元，占比17%，相較前一年的22%下滑5個百分點，年增率僅約3.33%。儘管台積電財報並未直接揭露客戶名稱，但輝達執行長黃仁勳先前受訪時已表明輝達是台積電最大客戶，間接證實甲客戶即為輝達，乙客戶則為蘋果。

業界分析指出，生成式AI與大型語言模型的運算需求持續激增，帶動輝達AI GPU及相關加速平台全面放量，從資料中心訓練到推論應用都高度仰賴台積電先進製程，這正是客戶排名翻轉的關鍵因素。資深分析師王兆立表示，輝達取代蘋果成為最大客戶，反映出AI應用蓬勃發展帶來的強勁動能，加上輝達持續推出新產品，預估2026年其對台積電營收貢獻比重有望突破20%，繼續穩坐最大客戶寶座。

除客戶結構出現重大變化外，台積電海外廠區的損益表現同樣受到矚目。過去被視為「最燒錢」的美國亞利桑那廠TSMC Arizona，在4奈米製程於2024年第四季順利量產後，2025年全年成功轉虧為盈，獲利達161.41億元，優於市場預期。市場分析認為，AI晶片客戶就近生產的需求旺盛，搭配產能利用率提升，是美國廠迅速轉盈的主要原因。不過日本熊本廠JASM去年仍虧損97.67億元，法人指出成熟製程面臨較大壓力且產能尚未滿載；德國廠ESMC因仍處於建廠階段，虧損6.88億元。相較之下，中國子公司持續貢獻穩定獲利，其中南京廠全年獲利274.53億元，表現最為突出。

在政府補助方面，財報揭露台積電2025年共取得各國政府補助款762.58億元，2024年則為751.64億元，兩年合計超過1500億元，相關補助主要運用在廠房與設備投資及部分營運成本支出，其中亞利桑那廠可就符合資格的投資申請25%投資抵減。

台積電董事長魏哲家日前在法說會上強調，美國客戶對AI的需求極為強勁，包括蘋果、輝達、超微、高通與博通等皆為重要客戶，公司因此必須在美國擴充產能以因應需求。法人認為，從客戶結構的翻轉到海外據點獲利轉正，都顯示台積電正處於AI產業成長曲線的核心位置。隨著AI晶片持續世代更迭，加上3奈米與2奈米製程量產時程穩步推進，台積電2026年的營運動能仍具有相當充足的成長續航力。

得關鍵平衡，持續領跑全球半導體競賽。