金融科技公司Block宣布裁4000人　執行長押注AI：效率更好

美國金融科技公司Block宣布，將裁撤超過4000名員工，組織規模從逾1萬人縮減至不到6000人，裁員比例逼近一半。公司表示，此舉與導入AI工具、提升營運效率有關。

執行長：小團隊結合AI可做更多事

Block共同創辦人兼執行長多西（Jack Dorsey）在寫給股東的信中指出，AI工具已改變企業建立與營運方式，公司內部已看到明顯轉變，「一個規模更小的團隊，利用我們正在開發的AI工具，可以做得更多且更好」。

他表示，公司面臨的選擇是分階段裁員，或一次性完成結構調整。為避免反覆裁員對士氣與營運造成衝擊，最終決定立即採取行動，一次到位。

Block財務長阿胡賈（Amrita Ahuja）指出，這次人力調整將使公司為下一階段長期成長做好準備，透過小規模但高度專業化的團隊運用AI自動化更多工作流程，加快發展步調。

業務重整 積極投入AI工具開發

Block成立於2009年，前身為Square，總部位於舊金山，旗下主要業務包括支付平台Square與行動支付應用程式Cash App，並布局比特幣與區塊鏈相關服務。公司近年來持續重整業務模式與人力配置，同時投入資源研發AI工具，以提升內部生產力與營運效率。