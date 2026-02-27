快訊／大樂透連3槓「下期飆1.6億」　17人單獨抱走百萬大紅包

台積電股東人數破200萬 一表看零股「奈米股東」拚命買

護國神山台積電（2330）本周股價衝上2000元，最高來到2025元，而投資台積電已成全民運動，依據集保結算所最新資料顯示，台積電股東人數正式破200萬人，刷新高，而以「1股～999股」不到1張的奈米股東人數最多，逼近155萬人。

輝達挫5% 《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

輝達（NVIDIA）在美股26日交易下挫逾5%，創下自去年春季以來最大單日跌幅；知名對沖基金經理、《大賣空》真實主角 Michael Burry 指出，輝達的採購義務大幅增加，他將這種情況與思科在 2000 年和 2001 年獲得大量供應承諾的情況進行了比較，並指出，當需求暴跌時，該公司出現了庫存過剩的情況。

SCFI上漲6.52% 但大型攬貨業估短期上漲空間有限

上海航運交易所今(27)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲6.52%，指數來到1333.11點。由於該指數是根據船公司與攬貨公司申報的運價計算，業者會有從高報價現象，主要反映下周船公司規劃調升的運價，大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，船公司訂有美國線3月1日漲價辦法，但以目前市場實際成交狀況來看，短期內上行空間有限。

護國神山台積電（2330）本周股價衝上2000元，最高來到2025元，而投資台積電已成全民運動，面對股價來到高檔，不少還沒上車的投資人難免感到懊惱，不過財經作家阿格力指出，從數據來看，其實有9成的台灣人都沒有買台積電。

停車場、避難室非法改住家 財政部：擬重課4.8%囤房稅

財政部26日預告修正《房屋稅條例》，如把停車場和避難空間等逕自改建成住家，授權地方政府可訂定更嚴格的差別稅率，最高恐被課徵4.8%的房屋稅；修法預告60天，預計今年7月1日起施行，明年（2027年）5月繳納房屋稅時適用。

迎AI晶片需求高峰！ ASML預告下一代EUV已準備好量產

晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）一位高層告訴《路透社》，下一代晶片製造機已經準備就緒，製造商可以開始將其投入大規模生產，這對晶片產業來說是一大步。

台指期夜盤震盪 財經作家曝1現象「30年來只見過一次」：開始減碼

輝達周四（26日）股價重挫5.49%，台積電ADR同步下跌2.82%，拖累台指期夜盤劇烈震盪，盤中高低差達969點，終場重挫525點，以35086點作收，市場關注下周一（3月2日）台股開盤表現。財經作家狄驤驚呼，台股與季線乖離率已超過15%，為30年來多頭行情中罕見情況，若周一台股跌了一點，也不要緊張。

年紀輕輕暴富不一定懂投資 專家：「慢富」才能身心財富自由

常常在媒體看到一些很吸睛的標題，比如「某人30歲就存到1千萬」、「35歲達成財富自由」，或是「靠某種投資，短短幾個月就賺了多少錢」。每次看到這種報導，我內心的反應都是：「好厲害喔！我也好想要這樣。」心中的羨慕和嚮往，真的會一下子被激發出來。

台積電推零配件在地化計畫 年產值逾20億元

台積電（2330）積極驅動供應商轉型升級，並將「提升台灣在地採購零配件比例」列為長期策略目標，於永續報告書中揭露執行進展。因應先進製程的嚴格要求，為強化本土供應商研發及製造實力，民國113年台積電啟動「設備零配件在地化創新計畫」，以資金挹注與技術輔導雙管齊下，不僅補助零配件供應商購置精密設備、優化開發能力，更進一步建立效益認列回饋機制，根據台積電實際採購及使用的零配件數量，認列其所創造的商業價值，並以此折抵供應商於5年後回購該設備的費用，實現互惠共贏的合作模式。

台股單周勁揚逾5％ 法人：未出現爆量長黑、多頭居上風

馬年萬馬奔騰，農曆年開紅盤日以來，台股強勢大漲1808.78點，單周漲幅高達5.38%，且4個交易日天天創新高，周五指數一度來到35579.34點歷史新天價，單日成交量更是突破兆元大關，達1.17兆元，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉看好，目前台股技術線型維持多方強勢，外資對台股也站在買方，又有眾多科技相關利多與題材相繼登場，只要未出現爆量長黑K，多頭格局可望延續。