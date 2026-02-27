快訊／大樂透連3槓「下期飆1.6億」　17人單獨抱走百萬大紅包

▲大樂透今晚頭獎未送出。（圖／記者趙蔡州攝）
記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導
大樂透春節加碼27日繼續開獎，本期第一區中獎號碼由小至大依序為14、18、19、34、45、47。特別號48，今晚頭獎未送出，連3槓，下期預估銷售1.5至1.6億元，頭獎將上看1.6億元。至於加碼春節大、小紅包的部分，本期大紅包開出19組，17組為單注中獎，小紅包開出35組，29組為單注中獎。
第115000028期開獎號碼如下：
大樂透：14、18、19、34、45、47。特別號48。
春節大紅包：03、15、16、19、24、27、35、40、44。
春節小紅包：09。
今彩539第115000052期獎號由小到大分別為01、22、23、37、39。
2月27日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出19組，總中獎注數為21注，其中17組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出35組，總中獎注數為42注，其中29組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為396組，剩餘84組，累積開出小紅包組數為633組，剩餘167組，次期（2月28日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
