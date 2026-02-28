ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台中會展中心今年已接83場展出與活動　國內展館開辦首年最高紀錄

▲台中國際會展中心今年已預約的展覽與活動。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

目前還在試營運，將在今年3月25日正式營運的台中國際會展中心(TICEC)，今年已經預約了53場專業展與消費展，30場活動與超過兩百多場會議行程，創下國內五都展館開辦首年最高紀錄。該中心主任吳春見指出，台中的產業聚落與消費力，是會展活動最大支撐，前店後廠的優勢，也讓國際買主下單效率大幅提升，估計明年會有更好的業績表現。

過去台中因為沒有會展中心，很多展覽是在飯店或小展場舉行，也有些活動因為缺乏合適場地無法推動，去年原來在飯店舉行的藝術展，今年將移師至會展中心擴大舉辦；年初參考台北年貨大街舉辦的百工百業展吸引22萬人次觀展採購，明年辦展空間決定加大一倍。

▲去年10月台中國際會展中心試營運期間首場展覽是台灣國際五金工具博覽會，總統賴清德出席揭幕典禮。（圖／貿協提供）

台中會展中心設有中央廚房，可容納大企業一次辦一千桌的尾牙，台中銀行今年辦過很滿意，已經預訂未來三年都要在原場地續辦，永慶房屋也是今年辦過就預訂了明年的場地。

負責經營TICEC的外貿協會董事長黃志芳稍早指出，中台灣擁有手工具、工具機、半導體、航太、自行車、水五金等產業聚落，商業能量很高，該中心座落於水湳經貿園區核心位置，背靠台灣最完整的精密製造生態系，是「前店後廠」戰略的具體展現，逾七成聚集中部、產值約840億元的產業聚落，讓品牌端的展示能力與工廠後端的技術能量能同時被看見，買主上午在展場觀展，下午即可前往工廠實地驗證技術與產能，有效縮短市場距離，加速採購決策流程，讓接單效率大幅提升。

▲建在台中舊機場的台中國際會展中心。（圖／貿協提供）

該中心美食街預計今年六月登場，目前是由阿秋大肥鵝餐飲集團、有食祿南洋料理、全家便利商店以設攤及設店方式提供餐飲服務。

TICEC將於今年3月25日正式營運，首場展出是台灣國際工具機展(TMTS 2026)。台灣工具機暨零組件工業同業公會指出，TMTS 2026將展示最新的工具機、智慧製造技術、自動化設備與關鍵零組件，呈現數位化與綠色化整合的新時代解決方案。

