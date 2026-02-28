台中會展中心今年已接83場展出與活動　國內展館開辦首年最高紀錄

▲台中國際會展中心今年已預約的展覽與活動。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

目前還在試營運，將在今年3月25日正式營運的台中國際會展中心(TICEC)，今年已經預約了53場專業展與消費展，30場活動與超過兩百多場會議行程，創下國內五都展館開辦首年最高紀錄。該中心主任吳春見指出，台中的產業聚落與消費力，是會展活動最大支撐，前店後廠的優勢，也讓國際買主下單效率大幅提升，估計明年會有更好的業績表現。

過去台中因為沒有會展中心，很多展覽是在飯店或小展場舉行，也有些活動因為缺乏合適場地無法推動，去年原來在飯店舉行的藝術展，今年將移師至會展中心擴大舉辦；年初參考台北年貨大街舉辦的百工百業展吸引22萬人次觀展採購，明年辦展空間決定加大一倍。

▲去年10月台中國際會展中心試營運首場展覽是台灣國際五金工具博覽會，總統賴清德出席揭幕典禮。（圖／貿協提供）

台中會展中心設有中央廚房，可容納大企業一次辦一千桌的尾牙，台中銀行今年辦過很滿意，已經預訂未來三年都要在原場地續辦，永慶房屋也是今年辦過就預訂了明年的場地。

負責經營TICEC的外貿協會董事長黃志芳稍早指出，中台灣擁有手工具、工具機、半導體、航太、自行車、水五金等產業聚落，商業能量很高，該中心座落於水湳經貿園區核心位置，背靠台灣最完整的精密製造生態系，是「前店後廠」戰略的具體展現，逾七成聚集中部、產值約840億元的產業聚落，讓品牌端的展示能力與工廠後端的技術能量能同時被看見，買主上午在展場觀展，下午即可前往工廠實地驗證技術與產能，有效縮短市場距離，加速採購決策流程，讓接單效率大幅提升。

▲台中國際會展中心已成為排名第一的台中地標。（圖／貿協提供）

該中心美食街預計今年六月登場，目前是由阿秋大肥鵝餐飲集團、有食祿南洋料理、全家便利商店以設攤及設店方式提供餐飲服務。

TICEC將於今年3月25日正式營運，首場展出是台灣國際工具機展(TMTS 2026)。台灣工具機暨零組件工業同業公會指出，TMTS 2026將展示最新的工具機、智慧製造技術、自動化設備與關鍵零組件，呈現數位化與綠色化整合的新時代解決方案。