台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空

記者葉國吏／綜合報導

知名科技獨立記者、彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan），指出台積電（TSMC）2奈米製程產能極度緊繃，目前客戶預訂已經到2027年第二季配額。

先進製程供不應求 蘋果率先卡位量產

根據高燦鳴在其平台「Culpium」發布的消息，N2製程於過去半年進入量產階段，首波主要客戶為蘋果（Apple），預計將應用於新款MacBook晶片。這波產能瓶頸預計持續至明年以後，熱烈程度不亞於先前的3奈米技術。

台積電的3奈米製程在去年創造約250億美元營收，規模較前一年翻倍成長。隨著人工智慧GPU體積變大且單價提升，客戶更願意接受漲價以換取穩定供應，這種由新創公司與雲端服務商發動的軍備競賽，使產能競爭比疫情期間更加嚴峻。

全球擴產緩解壓力 產能分配成布局關鍵

一般而言，晶片設計業者需在收到成品前12個月確定需求並支付費用，才能鎖定生產計畫。為了緩解供應鏈焦慮，台積電上個月宣布於日本熊本廠增設N3產線，並持續推動美國亞利桑那州與台灣新廠的建設工程。

亞利桑那州的三期工廠規劃採用N2與A16製程，預計於本世紀末投入量產。儘管有緊急訂單等高溢價補償機制，但面對不斷延長的交貨期，電腦與消費性電子下游廠商仍普遍感到不安，這場先進製程爭奪戰短期內恐難平息。