彭博：SpaceX擬秘密IPO！最快3月申請　估值超過1.75兆美元

▲SpaceX星艦巨型火箭第10次試飛。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

根據《彭博》報導，美國總統馬斯克旗下的太空公司SpaceX正考慮以保密方式申請首次公開募股（IPO），公司估值預計突破1.75兆美元，若順利成真將躋身史上規模最大的上市案，最快可能於今年3月遞交文件。

衛星網路服務獲利強勁成成長動能

財務數據顯示，總部位於德州Starbase的SpaceX去年營收約150億至160億美元，獲利達80億美元。其中Starlink衛星網路服務為主要成長動能，貢獻公司約50%至80%的營收。目前Starlink正積極推進新產品布局，包含直連裝置網路服務以及自有品牌手機，展現強大的市場擴張野心。

▲SpaceX「星艦」（Starship）火箭測試。（圖／路透）

此外，市場傳出SpaceX今年稍早已完成對馬斯克人工智慧新創公司xAI的全股票收購，合併後整體估值約達1.25兆美元。此舉進一步強化了公司在太空科技與人工智慧領域的整合布局，讓投資人對於2026年可能出現的IPO熱潮充滿期待，屆時OpenAI與Anthropic等高估值公司也可能跟進。

新一代火箭三月測試發射備受關注

在資本市場動作頻頻之際，馬斯克也同步推進硬體研發。報導指出SpaceX預期將於3月測試發射新一代Starship火箭版本，該型號整合了數百項技術升級。儘管先前曾因工程問題歷經數月停飛，且自2023年以來的11次測試任務中仍有部分失敗紀錄，但外界對於這次升級後的發射表現依然給予高度關注。

隨著上市時程與火箭測試計畫重疊，SpaceX的每一步動向都牽動全球太空產業神經。若3月順利啟動申報程序，與先前路透社預測6月上市的時點大致吻合。這宗高達兆元美金規模的上市案，不僅是馬斯克商業版圖的重要里程碑，也將重新定義全球航太與衛星通訊市場的估值天花板，成為今年度最受矚目的財經焦點。