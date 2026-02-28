740萬滾到3.85億！前工程師「全職操作台指期」曝退場時機

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名有9年資歷的竹科工程師，5年前離職轉為全職投資人，自去年6月拿出740萬元操作台指期，採取「只增不減」的槓桿策略，短短8個月從15口一路加碼到約400口，帳面總資產衝上3.85億元，等於翻了約51倍。他坦言過程中壓力極大，甚至因國際戰事一度虧損逾200萬元，但仍看好長線多頭，預測台指期在2029年底前一定會突破5萬點，屆時才會考慮退場。

該名工程師在PTT分享，當初決定重壓進場有兩大原因，其一是「台積電太強」，其二是觀察去年4月崩盤後，川普在社群平台的發言對股市影響力明顯下降，因此判斷市場將長線走揚。他透露，操作核心幾乎不主動出場，只要有資金就持續加碼口數，若行情下殺到低於維持保證金，才會適度減碼，把風險係數控制在前期不超過110%。

他說，這種策略雖然在方向正確時資產成長驚人，但代價不小。除了遇到單日急跌又快速拉回時，可能被迫砍倉、蒸發口數外，還得緊盯美國經濟數據與聯準會主席鮑爾談話，早上8時45分準時盯盤，長期下來睡眠破碎、精神狀況不佳。

他也直言，預期台指期在2029年底前會突破5萬點，目前市場尚未出現明顯FOMO情緒，若未來台積電本益比拉升至25倍，台指期甚至有機會上看6萬點。貼文曝光後引發兩極反應，有網友直呼「有神快拜」，也有人驚嘆「一般人別亂學，若遇到去年4月7日那種開盤即跌停、三天重挫20%的行情，補保證金壓力很恐怖。」