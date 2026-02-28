瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

▲美股示意圖。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

美股周五（27日）全面收跌，瑞銀集團27日表示，受到估值過高、美元面臨下行風險、白宮政策不確定性等三大風險因素，將美股的推薦配置比例下調至中性的「基準權重」（Benchmark）。

美股主要指數27 日集體收黑，主要受到新生產者物價指數 （PPI） 遠高於預期，市場憂通膨再起、人工智慧（AI）不確定性持續發酵、美伊緊張情勢升溫；而統計本月（2月）以來，那斯達克下跌 3.4%，標普下滑 0.87%，均為2025 年3月以來最大跌幅，道瓊小漲 0.17%，連續第10個月收漲，費半也上漲1.25%。

面對美股近期的弱勢，瑞銀將美股在100%股票投資組合中的評級下調至基準，即中性配置，根據《路透》報導，對於調降美股配置，瑞銀策略師 Andrew Garthwaite 和 Marc el Koussa 在報告中列舉了許多原因，例如美國企業盈利對全球增長的敏感度相對較低、估值過高、基金在美國以外地區進行多元化投資的趨勢以及美元面臨下行風險等等。

瑞銀表示，由於大型科技公司收益下滑以及政策制定混亂，投資者一直從美股撤出，尋找其他投資標的；另一個因素是外美元疲軟，美元正經歷自 2017 年以來最糟糕的年度表現。

瑞銀策略師表示，「ETF資金流動呈現多元化正在發生，資金將流向全球似乎是毋庸置疑的」。

但瑞銀並未完全看空美股，認為儘管如此，美國市場規模如此之大，基準配置比例也仍然相當高，因為美股佔 MSCI 全球股票指數的 70% 以上。