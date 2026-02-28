台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲▼19日台股在權值股台積電的帶頭領軍下，開低走高終場上漲335.81點，台積電更是創下1760元的新天價。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經專家阮慕驊27日在粉專表示，台指期夜盤一度閃崩超過700點，雖然終場跌幅收斂至約500點、1.5%，但震撼彈已先丟出。228連假讓台股暫時「閃過」美股重挫，但若美股續跌，「周一台股就得一次奉還。」他更點出，夜盤低點殺到34909點，不少拗單投資人恐被迫停損在最低點，「可能又是無眠之夜！」

阮慕驊表示，台指期貨夜盤收跌超過500點，「但跌幅也還好1.5%。500點，1口大台是虧10萬元。」然而盤中一度下跌逾700點，殺傷力驚人，「可能不少拗不下單的人，被迫停損在最低點。」尤其連假期間台股休市，無法即時反應國際盤勢，若今晚美股續跌，「周一開盤恐怕壓力一次釋放。」

輝達財報好爆「股價卻大跌5.5%」

他也提到，美股部分同樣不平靜。輝達財報「爛爆的好」，股價卻重挫5.5%，台積電也跌近3%。「輝達已經連續兩季財報發布後股價重跌。」若這樣的慣性延續，「就代表市場鐵了心要把NVDA往死裡打。」目前呈現機構法人賣、散戶買的結構，法人要看到整體科技巨頭風險偏好改善，或AI變現、融資有一連串好消息，「才會停止下車轉上車吧。」

面對震盪，他坦言自己手上沒有指數類留倉單，僅有個股期，帳上淨利約11萬多元，「只能放周一看看，但今晚美股才是關鍵夜。」至於是否擔心？他直說「今晚肯定睡大覺。管它的。不必為錢傷身體。」

散戶遇大跌想避險「通常兩面耳光」

阮慕驊也透露，能夠如此看開，是因為最近一周已陸續停利多單，「入袋42萬多，再加上保證金夠多（風險指標633%），還有帳上淨利，以及我對自己留倉部位的信心，更重要的是對盤的判斷！」但他也提醒，「散戶遇大跌想避險，通常結果是兩面耳光。避險說都很容易啦！」最後強調「以上純個人看法」，投資與投機本就是市場機制，「少了一個就沒得交易了。」

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

根據韓國媒體《首爾經濟》（Seoul Economic Daily）報導，三星電子與SK海力士計畫自今年第2季起繼續大幅調漲DRAM價格，由於兩家公司的產能無法滿足因人工智慧（AI）需求激增，市場預測今年DRAM價格的整體漲幅可能高達130%。

2026-02-28 13:04
輝達計畫推全新晶片！下月GTC大會亮相　獲OpenAI採用

輝達計畫推全新晶片！下月GTC大會亮相　獲OpenAI採用

根據《華爾街日報》報導，輝達（NVIDIA）計劃推出一款新型處理器，目的是在幫助OpenAI和其他客戶建立速度更快、效率更高的AI系統。

2026-02-28 12:13
瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

美股周五（27日）全面收跌，瑞銀集團27日表示，受到估值過高、美元面臨下行風險、白宮政策不確定性等三大風險因素，將美股的推薦配置比例下調至中性的「基準權重」（Benchmark）。

2026-02-28 10:24
川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

美國最高法院於美東時間2月20日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的大規模懲罰性進口關稅違法。美國海關及邊境保衛局（CBP）隨後宣布，自美東時間24日凌晨0時01分起，停止徵收依IEEPA課徵的對等關稅。

2026-02-28 00:56
2026-02-28 11:53
GEM全球報告公布　台灣創業環境排名世界第2創新高

GEM全球報告公布　台灣創業環境排名世界第2創新高

經濟部中小及新創企業署今（28）日表示，依據全球創業觀察（GEM）在 27日發布《2025/2026全球報告》，台灣在53 個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第2名，僅次於阿拉伯聯合大公國。

2026-02-28 11:10
740萬滾到3.85億！前工程師「全職操作台指期」曝退場時機

740萬滾到3.85億！前工程師「全職操作台指期」曝退場時機

一名有9年資歷的竹科工程師，5年前離職轉為全職投資人，自去年6月拿出740萬元操作台指期，採取「只增不減」的槓桿策略，短短8個月從15口一路加碼到約400口，帳面總資產衝上3.85億元，等於翻了約51倍。他坦言過程中壓力極大，甚至因國際戰事一度虧損逾200萬元，但仍看好長線多頭，預測台指期在2029年底前一定會突破5萬點，屆時才會考慮退場。

2026-02-28 10:08
台積電改良無塵室空調設計　風機效能突破60%

台積電改良無塵室空調設計　風機效能突破60%

台積電（2330）針對無塵室內輸送空氣的風機過濾組（Fan Filter Unit, FFU），攜手供應商在不改變尺寸及運轉需求的前提下，成功優化風機結構，將運轉效率由55%提升至60%以上，經實測單一廠區平均年省156萬度電、減少805公噸二氧化碳當量；民國114年9月，該技術已導入晶圓二十廠第1期與第2期廠區、晶圓二十二廠第1期與第2期廠區、先進封測七廠第1期廠區，共計約4萬4,000台，持續實踐綠色創新。

2026-02-28 08:00
AI、關稅政策明朗化　第一季台灣企業樂觀指數上升12.4％

AI、關稅政策明朗化　第一季台灣企業樂觀指數上升12.4％

美商鄧白氏發布《2026 年第一季全球企業樂觀指數分析報告》（GBOI）與《台灣企業樂觀指數調查》（BOI），結果顯示，全球與台灣企業信心皆有明顯回升，全球企業樂觀指數季增 3.5%，終止連續四季下滑；台灣企業樂觀指數更上升 12.4%，反映企業對整體經濟環境的信心改善。

2026-02-28 07:05
SCFI上漲6.52%　但大型攬貨業估短期上漲空間有限

SCFI上漲6.52%　但大型攬貨業估短期上漲空間有限

上海航運交易所今(27)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲6.52%，指數來到1333.11點。由於該指數是根據船公司與攬貨公司申報的運價計算，業者會有從高報價現象，主要反映下周船公司規劃調升的運價，大型攬貨公司指出，本周貨櫃船運市場運價持平，船公司訂有美國線3月1日漲價辦法，但以目前市場實際成交狀況來看，短期內上行空間有限。

2026-02-27 16:33

