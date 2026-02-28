台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

財經專家阮慕驊27日在粉專表示，台指期夜盤一度閃崩超過700點，雖然終場跌幅收斂至約500點、1.5%，但震撼彈已先丟出。228連假讓台股暫時「閃過」美股重挫，但若美股續跌，「周一台股就得一次奉還。」他更點出，夜盤低點殺到34909點，不少拗單投資人恐被迫停損在最低點，「可能又是無眠之夜！」

阮慕驊表示，台指期貨夜盤收跌超過500點，「但跌幅也還好1.5%。500點，1口大台是虧10萬元。」然而盤中一度下跌逾700點，殺傷力驚人，「可能不少拗不下單的人，被迫停損在最低點。」尤其連假期間台股休市，無法即時反應國際盤勢，若今晚美股續跌，「周一開盤恐怕壓力一次釋放。」

輝達財報好爆「股價卻大跌5.5%」

他也提到，美股部分同樣不平靜。輝達財報「爛爆的好」，股價卻重挫5.5%，台積電也跌近3%。「輝達已經連續兩季財報發布後股價重跌。」若這樣的慣性延續，「就代表市場鐵了心要把NVDA往死裡打。」目前呈現機構法人賣、散戶買的結構，法人要看到整體科技巨頭風險偏好改善，或AI變現、融資有一連串好消息，「才會停止下車轉上車吧。」

面對震盪，他坦言自己手上沒有指數類留倉單，僅有個股期，帳上淨利約11萬多元，「只能放周一看看，但今晚美股才是關鍵夜。」至於是否擔心？他直說「今晚肯定睡大覺。管它的。不必為錢傷身體。」

散戶遇大跌想避險「通常兩面耳光」

阮慕驊也透露，能夠如此看開，是因為最近一周已陸續停利多單，「入袋42萬多，再加上保證金夠多（風險指標633%），還有帳上淨利，以及我對自己留倉部位的信心，更重要的是對盤的判斷！」但他也提醒，「散戶遇大跌想避險，通常結果是兩面耳光。避險說都很容易啦！」最後強調「以上純個人看法」，投資與投機本就是市場機制，「少了一個就沒得交易了。」