GEM全球報告公布　台灣創業環境排名世界第2創新高

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部中小及新創企業署今（28）日表示，依據全球創業觀察（GEM）在 27日發布《2025/2026全球報告》，台灣在53 個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第2名，僅次於阿拉伯聯合大公國。

而沙烏地阿拉伯、立陶宛與印度則為第3到第5名，亞洲主要國家南韓名列第 8，日本第17，美國分列第20名，德國則是第24名。

中企署說明，GEM是國際間觀察各國創業環境的重要指標。本次分項評比中，臺灣在「政府政策與行政制度」、「商業與專業服務支援」以及「實體基礎建設」等三項指標名列前茅，顯示我國在政策支持效率、專業服務量能與基礎建設完善度方面具高度國際競爭力。這也與經濟部近年持續優化新創法規環境、簡化行政流程，以及強化育成中心與加速器輔導體系的努力密切相關。

中企署進一步說明，從創業者結構來看，台灣創業族群呈現穩健成熟的特色，35至64歲創業者占比超過三分之二。這些創業者多具備產業經驗與技術基礎，能有效提升新創企業的成功率與長期發展潛力。經濟部近年透過創業輔導、產業鏈媒合及企業轉型支持措施，鼓勵具經驗人才投入創業，也促成企業內創新與第二次創業風潮。

中企署另指出，報告指出台灣在「AI 解決方案意識」及「企業永續優先性」兩項指標，與阿拉伯聯合大公國、挪威及瑞典並列全球僅有的四個「極優（Excellent）」經濟體之一，顯示台灣企業對人工智慧應用及永續發展的重視程度已達世界領先水準。這與政府近年推動數位轉型與淨零轉型政策方向一致，包括協助新創導入AI技術、發展智慧應用，以及推動低碳與ESG創新解決方案，逐步帶動產業升級。

中企署表示，面對全球供應鏈重組與地緣政治挑戰，台灣能在本次評比名列全球第二，代表我國已建立極具韌性的創業生態系。未來將持續打造「創新創業雨林生態系」，從擴大資金動能、優化法規與投資環境、強化國際合作與市場鏈結等面向，協助企業提升研發與技術能量，並結合國發基金及民間創投資源，完善各階段之資金支持體系。

中企署強調，台灣不僅是全球重要的高科技製造基地，也正逐步成為創新解決方案的輸出國。政府將持續配合國家產業發展策略，透過中小企業與新創輔導計畫、創業貸款與信保機制、創業育成與加速器網絡等措施，並協助業者鏈結國際市場，讓台灣在全球創新版圖中扮演更關鍵的角色。
 

關鍵字： 台灣創業全球排名經濟部GEM報告永續創業

