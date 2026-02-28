輝達計畫推全新晶片！下月GTC大會亮相　獲OpenAI採用

▲輝達。（圖／路透）
記者陳瑩欣／綜合報導
根據《華爾街日報》報導，輝達（NVIDIA）計劃推出一款新型處理器，目的是在幫助OpenAI和其他客戶建立速度更快、效率更高的AI系統。
據知情人士透露，這款新平台會在3月16日至19日在美國加州聖荷西的輝達年度開發者大會GTC 2026上正式公佈，將整合初創公司Groq設計的晶片。
部分知情人士稱，OpenAI已同意成為這款新處理器的最大客戶之一，對輝達而言是重大勝利。
