韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

▲傳記憶體Q2價格續漲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據韓國媒體《首爾經濟》（Seoul Economic Daily）報導，三星電子與SK海力士計畫自今年第2季起繼續大幅調漲DRAM價格，由於兩家公司的產能無法滿足因人工智慧（AI）需求激增，市場預測今年DRAM價格的整體漲幅可能高達130%。

報導稱，來自半導體產業消息人士27日透露，三星電子和SK海力士已通知客戶第二季DRAM價格上調，並正在與客戶進行價格協商。雖然漲幅因客戶而異，但除主要供應商外，其他供應商預計也將接受大幅漲價以確保DRAM供應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業內人士猜測，為了確保DRAM供貨來源，部分客戶可能需要接受比之前合約價格高出兩倍以上的漲幅。這是因為自去年下半年AI基礎設施蓬勃發展以來，DRAM價格一路飆升，徹底改變了交易格局，加劇了大型客戶與中小企業之間的購買力差距。

通常大型科技公司批量採購DRAM時，會按季度或半年簽訂合同，約定採購量和價格範圍，並根據交貨時的市場價格調整最終供貨價格。三星電子和SK海力士也對大量採購DRAM的大型科技公司採取優惠定價策略，不受市場周期影響。

但中小客戶一直以來簽訂的合約都是按月市場價格結算的。自去年第四季DRAM價格飆升以來，三星和SK開始簽訂「預購」合同，按季度確定採購量，因此，三星電子和SK海力士向合約將於第二季到期的客戶提出了大幅提價。

分析師預測，DRAM價格今年將翻倍以上。全球市場研究公司Gartner預測，包括DRAM和固態硬碟（SSD）在內的記憶體價格到今年底將上漲130%。

據市場研究公司DRAMeXchange稱，雙倍數據速率（DDR）4 8Gb產品的價格從去年3月的1.30美元左右上漲到去年年底的9.30美元，並在今年2月飆升了約40%，達到130美元。