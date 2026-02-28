記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

▲記憶體缺貨漲價潮，重創今年智慧型手機出貨。（圖／資料庫）

記者陳瑩欣／綜合報導

根據《路透》報導，國際數據公司（IDC）表示，由於記憶體晶片價格飆升推高設備成本，全球智慧型手機市場將在2026年遭遇有史以來最大的下滑，出貨量將跌至十多年來的最低點。

該研究公司在報告中表示，智慧型手機出貨量預計將下降 12.9%，至 11.2 億部。

報告稱，低階安卓手機製造商將受到最嚴重的打擊，而隨著規模較小的競爭對手舉步維艱或徹底退出市場，蘋果和三星則有望獲得市場份額。

IDC全球客戶端設備副總裁Francisco Jeronimo表示，「我們目睹的不是暫時的擠壓，而是源於記憶體供應鏈的海嘯般的衝擊。」

記憶體DRAM對智慧型手機至關重要，因為它們可以讓耗電量大的應用程式流暢運行。

分析師表示，零件成本上漲將迫使專注於低價設備的廠商將成本轉嫁給消費者，同時，高價位產品的需求卻在減弱。

IDC表示，蘋果和三星擁有更強勁的資產負債表和高端市場定位，因此處於更有利的地位。

預計今年智慧型手機的平均售價將飆升 14%，達到創紀錄的 523 美元，因為製造商正在轉向利潤更高的機型以抵消不斷上漲的成本。

IDC 預計，隨著記憶體缺貨危機緩解，2027 年出貨將溫和復甦 2%，2028 年將反彈 5.2%，但該公司表示，市場不太可能恢復到以前的正常水平。

