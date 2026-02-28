以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

▲比特幣。（圖／免費圖庫）

記者鄺郁庭／綜合報導

以色列今（28）日對伊朗發動攻擊，德黑蘭市中心傳出爆炸聲響，國防部長更宣布進入緊急狀態，地緣政治風險瞬間升溫。假日期間市場率先反應，加密貨幣成為第一波受衝擊標的，比特幣短線急殺超過1000美元。多個財經粉專同步示警，戰事開火往往伴隨劇烈去槓桿，短線震盪難免，但也可能加速市場趕底。

「資工心理人的理財探吉筆記」第一時間發文直呼「以色列開扁了，比特幣目前往下跳」，簡短一句話點出市場最直接的反應。「李其展的外匯交易致勝兵法」也貼出即時消息，並提醒「由於正值假日，目前加密貨幣先反應，比特幣短線跳水超過1000美元（約新台幣31390元）。」

「狄驤的資本主義求生筆記」則分析，假日利空消息特別多，近期地緣政治風險持續升高，市場已有明顯反應，「通常戰事雙方開火，就會越來越接近風險高峰期，有助於市場加速趕底，原因是會看到去槓桿非常劇烈。」他也回憶，前幾天因看到過熱訊號，已「守紀律選擇減碼高槓桿部位」，接下來就是「耐心等待市場去槓桿，再次把握難得的好機會。」

「邏輯投資」則補充，「比特幣大跌，黃金、原油價格上漲」，他直言「看來星期一台股開局將是動盪的格局了。」從加密貨幣率先跳水，到黃金、原油走揚，資金避險動向明顯。隨著中東情勢升溫，市場接下來如何消化風險，仍有待後續發展。