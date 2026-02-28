快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

▲新興航運旗下的超大型油輪將可獲得這波戰爭利益。（圖／新興提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國總統川普今(28)日證實已經與以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」，伊朗展開反擊，胡塞武裝也揚言重返紅海，國際船舶仲介商估計未來一周超大型油輪(VLCC)日租上看30萬美元，會是成本價的十倍以上價格，昨日現貨市場有兩筆日租已經達到26萬美元，國內唯一有該型船在現貨與短租市場的新興航運(2605)將添獲利。

船舶仲介商指出，歷史上，類似事件往往會推高戰爭風險溢價，並加速運費重新定價，地緣政治風險正在推動租船活動提前行，隨著船東獲利大幅成長，船東信心增強，有效供應趨緊，並強化了運費上漲預期。今日戰爭爆發後，在伊朗的近百艘油輪都已駛離，在海上等候事件發展。

新興航運擁有3艘VLCC，其中兩艘參加的聯營池(POOL)，本月日租約7.6萬美元，另一艘長租船日租約5.7萬美元，平均日租約7.04萬美元，遠高於成本價2.45萬美元。

不過新興已經在1月底出售一艘在聯營池的船隻，獲利3217萬美元，約新台幣10.15億元，預計3月底或4月初交船入帳，約可貢獻稅前EPS1.73元。在交船之前，該輪仍有機會享受市場的高運價，以聯營池的作業，估計1、2個月後有機會拉高日租價。

新興售出的VLCC，是賣給韓國長錦商船(Sinokor)，該公司顯然看準美伊一定會開打，根據VesselsValue數據，僅本月該公司就已有5筆VLCC收購交易，而今年以來，其累計收購的二手VLCC數量已超過40艘，成為當前VLCC二手船市場最活躍的買家，計畫大發戰爭財。

VLCC二手船售價近期呈現爆發式增長。船經紀公司Xclusiv的數據顯示，15年船齡的VLCC，本月售價約8300萬美元，較2025年2月的5300萬美元增長57%；10年船齡的VLCC從8330萬美元攀升至約1.05億美元，漲幅達26%。

裕民航運高階估計目前的戰局對散裝船運市場影響很小，主要關係的是能源運輸與紅海情勢，而航行紅海的散裝船不多。裕民曾經有單獨經營的VLCC，在疫前都已出售，目前是有與中油、中航(2612)合資的環能海運擁有3艘VLCC，但都是屬於長租船，不受這波運價飆漲影響。

航運界高階估計，伊朗現在自顧不暇，估計不會去封閉荷莫茲海峽，而美國也希望速戰速決，後續發展還無法預料。