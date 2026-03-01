關稅、AI雜音齊發　金髮女孩經濟創造投資機會

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

全球資本市場正面臨川普關稅戰 2.0 是否會引發通膨失控、四大雲端巨頭瘋狂砸錢投入AI，卻面臨獲利轉化太慢的質疑，以及新任聯準會主席華許的政策立場撲朔迷離三大挑戰，而以色列又向伊朗宣布開戰，這將對國際金融市場帶來變化，中租基金平台總經理蘇皓毅認為投資人不必過度悲觀，地緣政治與政策噪音雖會引發短期波動，但不至於造成系統性崩盤，金髮女孩經濟可望延續，建議投資人應把握「波動」布局機會。

市場當前最擔心的是關稅疑慮議題，由於美國最高法院判定部分關稅違憲，一度引發市場對未來貿易戰升級的恐慌，蘇皓毅分析，相較於去年的措手不及，現在市場對關稅手段已有充分心理防線，通膨數據亦呈現持穩，關稅干擾應會被視為短期「噪音」，而非系統性風險的前奏。

美國勞工統計局（BLS）大幅下修就業數據，揭露了就業市場早已疲軟，這反而強化了聯準會持續降息的「確定性」，財政刺激與貨幣寬鬆政策將同步運作，維持經濟擴張動能，投資環境並未如市場想像中悲觀。

另一個令市場糾結的，是對AI獲利能力的質疑，主要來自於四大雲端服務商（CSP）2026 年預估突破 6,000 億美元的資本支出，讓投資人擔心過度投資將稀釋現金流。蘇皓毅指出，這背後其實是賽局理論中的「納許均衡」，在競爭對手全速衝刺的情況下，誰先停手誰就出局，目前 AI 處於「模型滯後」的調整期，應用端尚未趕上算力和技術的發展，但巨頭們不得不地爭相投入，而這正是 AI 供應鏈維持穩健增長的真底氣所在， AI生產力的躍升已在展開，這場軍備競賽是長期豐饒時代的必經之路，而非泡沫破滅的警訊。

至於外界對新任主席華許是否「鴿皮鷹骨」的疑慮，蘇皓毅認為，川普提名華許擔任聯準會主席，雙方必然已對未來的貨幣政策達成高度共識，投資人無須過於擔心央行獨立性被削弱或是政策不同調；在財政與貨幣政策協同運作下，市場預期將延續平穩擴張，S&P 500的獲利結構正趨於均衡，市場重心正從單一科技股擴散至全產業，類股輪動行情已正式啟動。

