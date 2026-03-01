ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

▲▼以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

美國與以色列聯手攻擊伊朗，伊朗也做出反擊，國內法人昨(28日)下午加班出報告，建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策；大陸分析師則估能源、軍工與黃金等貴金屬上漲，海空運業因油價高漲，毛利率被壓縮。

國內法人分析，台灣時間周六下午兩點左右，以色列向伊朗首都與伊斯法罕等多地發動空襲，行動代號為咆哮獅子，是繼去年6月的覺醒獅子行動後，首次對伊朗境內發起打擊。美國總統川普亦表示，美國正對伊朗發起作戰行動，並強調伊朗絕不可擁有核武，行動結束後將接管伊朗政府。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事件的影響分析如下：

股市：美股過去幾個交易日已經出現回調，道瓊指數回落至49,400點以下，標普500與那斯達克亦出現修正，反映市場對不確定性的恐懼，留意評價已相對高檔之市場或板塊。

債市：私募信貸流動性問題可能因戰爭爆發而惡化，全球信貸環境將變得極度緊縮。美債短期會受惠避險需求利率下降，但後續還是會回歸基本面，不影響中長期的趨勢。

匯市：整體匯率影響不大，惟避險情緒可能使美元短線偏強。

原油：美伊談判破裂，將使油價上行風險竄升。分情境看，若戰爭迅速終結，油價將短線竄高(布蘭特原油：78-80美元/桶)，並快速回落；若演變為長期戰爭，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，油輪無法進出，供應大量中斷風險將使布蘭特油價竄升至90美元/桶上方，油價失控將外溢至其他金融資產。

黃金：美伊戰爭下的優質資產，無論短期或長期，貴金屬均具配置價值。

結論來說，本次戰爭較去年6月行動更為嚴重，去年目的是摧毀伊朗核設施，此次目的可能是尋求伊朗內部的政權更替。後續須留意伊朗的最新動向。

若伊朗願意放軟姿態接受美國提出的核協議或許還有和緩空間；而若戰爭迅速結束，何梅尼政權終結，那整體市場的影響也不至太大。最差的情境是若伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至百元所引起總經、金融市場的衝擊將難以估計。建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策。

航商接到的大陸分析師報告則指出，直接受益(避險+漲價)的包括：

能源(石油/油服/油運)：伊朗是重要產油國，供應收緊推升油價，大陸中石油、中海油、油服油運領漲。

軍工：地緣衝突升，導彈、無人機、航發、軍工電子走強。

黃金/貴金屬：避險資金湧入，黃金股、黃金ETF上漲。

化工替代：伊朗甲醇/LPG/乙二醇出口受阻，大陸替代企業受益。

明顯受損(成本+估值)的包括：

航空/海運：燃油成本佔比高(約30%)，毛利率被壓縮。

高估值科技股：依賴低利率、降息推遲，估值重估壓力大。

下游製造/消費：原材料成本上升，利潤被擠壓。

中期走勢取決於戰爭規模與持續時間，如果是有限打擊，市場快速消化，1-2周修復，“買預期、賣事實”，油價/金價衝高回落，股市反彈。如果是全面戰爭，荷莫茲海峽封鎖，油價持續上漲，對全球經濟與能源市場的影響極為劇烈。

伊朗原油產量目前在每天約320萬桶，是OPEC的第三大產油國，因為受到美國制裁，伊朗原油的最大客戶是中國大陸，若伊朗石油出口被禁(就像委內瑞拉)，則會影響到中國1/4的進口，1/5的消耗量。

關鍵字： 美伊戰爭投資人保守操作海空運毛利壓縮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爆炸瞬間曝】美軍「第五艦隊」基地遇襲！　遭伊朗發射飛彈

推薦閱讀

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

根據韓國媒體《首爾經濟》（Seoul Economic Daily）報導，三星電子與SK海力士計畫自今年第2季起繼續大幅調漲DRAM價格，由於兩家公司的產能無法滿足因人工智慧（AI）需求激增，市場預測今年DRAM價格的整體漲幅可能高達130%。

2026-02-28 13:04
輝達計畫推全新晶片！下月GTC大會亮相　獲OpenAI採用

輝達計畫推全新晶片！下月GTC大會亮相　獲OpenAI採用

根據《華爾街日報》報導，輝達（NVIDIA）計劃推出一款新型處理器，目的是在幫助OpenAI和其他客戶建立速度更快、效率更高的AI系統。

2026-02-28 12:13
瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

瑞銀調降美股投資評級　憂三大風險正在上升

美股周五（27日）全面收跌，瑞銀集團27日表示，受到估值過高、美元面臨下行風險、白宮政策不確定性等三大風險因素，將美股的推薦配置比例下調至中性的「基準權重」（Benchmark）。

2026-02-28 10:24
川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

美國最高法院於美東時間2月20日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的大規模懲罰性進口關稅違法。美國海關及邊境保衛局（CBP）隨後宣布，自美東時間24日凌晨0時01分起，停止徵收依IEEPA課徵的對等關稅。

2026-02-28 00:56
美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

美國與以色列聯手攻擊伊朗，伊朗也做出反擊，國內法人昨(28日)下午加班出報告，建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策；大陸分析師則估能源、軍工與黃金等貴金屬上漲，海空運業因油價高漲，毛利率被壓縮。

2026-03-01 03:00
快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

美國總統川普今(28)日證實已經與以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」，伊朗展開反擊，胡塞武裝也揚言重返紅海，國際船舶仲介商估計未來一周超大型油輪(VLCC)日租上看30萬美元，會是成本價的十倍以上價格，昨日現貨市場有兩筆日租已經達到26萬美元，國內唯一有該型船在現貨與短租市場的新興航運(2605)將添獲利。

2026-02-28 19:31
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

以色列今（28）日對伊朗發動攻擊，德黑蘭市中心傳出爆炸聲響，國防部長更宣布進入緊急狀態，地緣政治風險瞬間升溫。假日期間市場率先反應，加密貨幣成為第一波受衝擊標的，比特幣短線急殺超過1000美元。多個財經粉專同步示警，戰事開火往往伴隨劇烈去槓桿，短線震盪難免，但也可能加速市場趕底。

2026-02-28 15:24
記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

根據《路透》報導，國際數據公司（IDC）表示，由於記憶體晶片價格飆升推高設備成本，全球智慧型手機市場將在2026年遭遇有史以來最大的下滑，出貨量將跌至十多年來的最低點。

2026-02-28 14:31
台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」

台股周一恐一次奉還？專家：散戶想避險大跌「通常兩面耳光」

財經專家阮慕驊27日在粉專表示，台指期夜盤一度閃崩超過700點，雖然終場跌幅收斂至約500點、1.5%，但震撼彈已先丟出。228連假讓台股暫時「閃過」美股重挫，但若美股續跌，「周一台股就得一次奉還。」他更點出，夜盤低點殺到34909點，不少拗單投資人恐被迫停損在最低點，「可能又是無眠之夜！」

2026-02-28 11:53
GEM全球報告公布　台灣創業環境排名世界第2創新高

GEM全球報告公布　台灣創業環境排名世界第2創新高

經濟部中小及新創企業署今（28）日表示，依據全球創業觀察（GEM）在 27日發布《2025/2026全球報告》，台灣在53 個經濟體中，「國家創業環境指數（NECI）」排名全球第2名，僅次於阿拉伯聯合大公國。

2026-02-28 11:10

讀者迴響

熱門新聞

大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄

「神奇財神爺」傳異象　彩券行開出1.65億大獎

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

以色列開戰　比特幣先跳水1千美元！

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

前工程師全職操作台指期　740萬滾到3.85億

台積電2000元能不能買？　專家一句話破解

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

台積電2奈米被搶光！　爆「未來2年」產能幾乎訂空

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

台積電最大客戶正式換人！蘋果被擠下神壇

台積電熊本廠虧近百億　美國廠「轉虧為盈」獲利161.4億

大樂透「頭獎1.2億」號碼來了

記憶體海嘯！　IDC：估2026年智慧型手機出貨暴跌近13%

輝達挫5% 　《大賣空》本尊示警：財報供貨承諾「令人擔憂」激增

內壢3大「末代國宅」夯　在地房仲：5千戶「僅釋出10戶」

韓二大記憶體廠傳Q2報價續大幅調漲　估全年漲幅達130%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366