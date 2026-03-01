美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

美國與以色列聯手攻擊伊朗，伊朗也做出反擊，國內法人昨(28日)下午加班出報告，建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策；大陸分析師則估能源、軍工與黃金等貴金屬上漲，海空運業因油價高漲，毛利率被壓縮。

國內法人分析，台灣時間周六下午兩點左右，以色列向伊朗首都與伊斯法罕等多地發動空襲，行動代號為咆哮獅子，是繼去年6月的覺醒獅子行動後，首次對伊朗境內發起打擊。美國總統川普亦表示，美國正對伊朗發起作戰行動，並強調伊朗絕不可擁有核武，行動結束後將接管伊朗政府。

事件的影響分析如下：

股市：美股過去幾個交易日已經出現回調，道瓊指數回落至49,400點以下，標普500與那斯達克亦出現修正，反映市場對不確定性的恐懼，留意評價已相對高檔之市場或板塊。

債市：私募信貸流動性問題可能因戰爭爆發而惡化，全球信貸環境將變得極度緊縮。美債短期會受惠避險需求利率下降，但後續還是會回歸基本面，不影響中長期的趨勢。

匯市：整體匯率影響不大，惟避險情緒可能使美元短線偏強。

原油：美伊談判破裂，將使油價上行風險竄升。分情境看，若戰爭迅速終結，油價將短線竄高(布蘭特原油：78-80美元/桶)，並快速回落；若演變為長期戰爭，荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，油輪無法進出，供應大量中斷風險將使布蘭特油價竄升至90美元/桶上方，油價失控將外溢至其他金融資產。

黃金：美伊戰爭下的優質資產，無論短期或長期，貴金屬均具配置價值。

結論來說，本次戰爭較去年6月行動更為嚴重，去年目的是摧毀伊朗核設施，此次目的可能是尋求伊朗內部的政權更替。後續須留意伊朗的最新動向。

若伊朗願意放軟姿態接受美國提出的核協議或許還有和緩空間；而若戰爭迅速結束，何梅尼政權終結，那整體市場的影響也不至太大。最差的情境是若伊朗強硬回擊並封鎖荷姆茲海峽，演變為長期戰爭，油價竄升至百元所引起總經、金融市場的衝擊將難以估計。建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策。

航商接到的大陸分析師報告則指出，直接受益(避險+漲價)的包括：

能源(石油/油服/油運)：伊朗是重要產油國，供應收緊推升油價，大陸中石油、中海油、油服油運領漲。

軍工：地緣衝突升，導彈、無人機、航發、軍工電子走強。

黃金/貴金屬：避險資金湧入，黃金股、黃金ETF上漲。

化工替代：伊朗甲醇/LPG/乙二醇出口受阻，大陸替代企業受益。

明顯受損(成本+估值)的包括：

航空/海運：燃油成本佔比高(約30%)，毛利率被壓縮。

高估值科技股：依賴低利率、降息推遲，估值重估壓力大。

下游製造/消費：原材料成本上升，利潤被擠壓。

中期走勢取決於戰爭規模與持續時間，如果是有限打擊，市場快速消化，1-2周修復，“買預期、賣事實”，油價/金價衝高回落，股市反彈。如果是全面戰爭，荷莫茲海峽封鎖，油價持續上漲，對全球經濟與能源市場的影響極為劇烈。

伊朗原油產量目前在每天約320萬桶，是OPEC的第三大產油國，因為受到美國制裁，伊朗原油的最大客戶是中國大陸，若伊朗石油出口被禁(就像委內瑞拉)，則會影響到中國1/4的進口，1/5的消耗量。