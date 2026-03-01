川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動





▲ 美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

美國總統川普宣布已「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），中東局勢急遽升溫，全球市場情緒劇烈震盪。加密貨幣與大宗商品率先反應，比特幣扭轉早盤跌勢重回6.7萬美元關卡，黃金與原油相關期貨同步走揚。

根據《彭博社》與《CoinDesk》報導，隨著美國、以色列與伊朗衝突升高，交易員轉向24小時不間斷交易的加密市場尋求避險。在加密交易所 Hyperliquid 上，與原油掛鉤的永續期貨一度大漲約5%至每桶70.6美元；黃金與白銀永續合約分別上漲約1.3%與2%，報每盎司5323美元與94.9美元，為傳統市場周一開盤走勢預作風向指標。

依《CoinDesk》最新報價，截至台北時間3月1日上午近10點，比特幣報67448.63美元，過去24小時漲幅約2.4%。在川普宣告已擊斃伊朗領袖的消息刺激下，市場高度關注地緣政治風險是否推動比特幣出現一波「回血行情」。以太幣同步走揚，一度逼近1970美元。

市場觀察指出，當傳統股市與期貨市場尚未開盤時，24小時交易的加密市場往往成為資金試水溫的場所。白銀永續合約過去24小時成交量逾2.27億美元，黃金合約成交額也達1.73億美元；反觀與美股連動的指數合約則小幅下跌0.4%至0.75%，顯示避險情緒升溫。

業內人士分析，由於比特幣全天候交易且流動性高，當地緣政治風險升高時，往往成為資金快速進出與對沖風險的工具。隨著中東衝突可能擴大，市場短線波動恐加劇，後續仍須觀察美股與美元指數周一開盤後的連動效應。