台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

▲國際利空干擾，市場預期台股明日上攻有壓，不過法人認為漲多修正可用平常心看待。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

輝達（NVIDIA）在228連假期間兩日跌幅約10%，台積電ADR小跌，台股開低機率偏高。不過法人強調，真正關鍵不在盤中跌多少，而在收盤能否止穩。

情緒性殺盤快跌更健康

受市場紛亂消息干擾，已有法人預期明日台股開盤下殺500點甚至700點以上，對此王榮旭指出，台股2月漲勢過快，本就存在技術性修正需求。以目前35000點計算，2%波動約700點，若擴大至千點震盪，屬合理修正區間。「這種快速跌反而健康，沒跌才要擔心；若每天小跌100、200點慢慢磨，那才比較危險。」

此次市場變數來自美國證實擊斃伊朗領袖哈米尼。法人分析，市場最擔憂的是衝突若拖長，恐牽動荷姆茲海峽運輸與油價，進一步推升全球通膨。不過若戰事節奏可控，影響多半屬短線心理層面。

王榮旭推演兩種「健康走勢」：

一是開低走高，當天快速消化賣壓；

二是開低走低後於1至2天內止穩換手。

反之，若呈現量縮小跌、資金觀望，才是轉弱訊號。

他也指出，台股228連假前已有部分資金獲利了結，市場並非全面滿倉，若周一出現恐慌性震盪，反而可能吸引場外現金回補。

整體而言，美國經濟基本面仍具韌性，台灣出口動能改善，AI族群仍是盤面主軸。法人提醒，短線震盪難免，但中期趨勢仍須回歸企業獲利與資金動向觀察。