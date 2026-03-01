ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

▲國際利空干擾，市場預期台股明日上攻有壓，不過法人認為漲多修正可用平常心看待。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

輝達（NVIDIA）在228連假期間兩日跌幅約10%，台積電ADR小跌，台股開低機率偏高。不過法人強調，真正關鍵不在盤中跌多少，而在收盤能否止穩。

情緒性殺盤快跌更健康

受市場紛亂消息干擾，已有法人預期明日台股開盤下殺500點甚至700點以上，對此王榮旭指出，台股2月漲勢過快，本就存在技術性修正需求。以目前35000點計算，2%波動約700點，若擴大至千點震盪，屬合理修正區間。「這種快速跌反而健康，沒跌才要擔心；若每天小跌100、200點慢慢磨，那才比較危險。」

此次市場變數來自美國證實擊斃伊朗領袖哈米尼。法人分析，市場最擔憂的是衝突若拖長，恐牽動荷姆茲海峽運輸與油價，進一步推升全球通膨。不過若戰事節奏可控，影響多半屬短線心理層面。

王榮旭推演兩種「健康走勢」：
一是開低走高，當天快速消化賣壓
二是開低走低後於1至2天內止穩換手

反之，若呈現量縮小跌、資金觀望，才是轉弱訊號。

他也指出，台股228連假前已有部分資金獲利了結，市場並非全面滿倉，若周一出現恐慌性震盪，反而可能吸引場外現金回補。

整體而言，美國經濟基本面仍具韌性，台灣出口動能改善，AI族群仍是盤面主軸。法人提醒，短線震盪難免，但中期趨勢仍須回歸企業獲利與資金動向觀察。

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響　美以伊情勢成最大變數

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響　美以伊情勢成最大變數

財經專家阮慕驊昨（28）日針對台股走勢發表看法。他指出，二二八連假期間，美股連續2天呈現下跌態勢，加上中東地區突發的地緣政治衝突，增加了台股周一開盤變數。他也列出4點，表示台股周一可能會受到這些因素影響。

2026-03-01 12:17
快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.4元

快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.4元

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升27.0元。

2026-03-01 12:06
台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

2026-03-01 11:32
川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

美國總統川普宣布已「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），中東局勢急遽升溫，全球市場情緒劇烈震盪。加密貨幣與大宗商品率先反應，比特幣扭轉早盤跌勢重回6.7萬美元關卡，黃金與原油相關期貨同步走揚。

2026-03-01 10:03
關稅、AI雜音齊發　金髮女孩經濟創造投資機會

關稅、AI雜音齊發　金髮女孩經濟創造投資機會

全球資本市場正面臨川普關稅戰 2.0 是否會引發通膨失控、四大雲端巨頭瘋狂砸錢投入AI，卻面臨獲利轉化太慢的質疑，以及新任聯準會主席華許的政策立場撲朔迷離三大挑戰，而以色列又向伊朗宣布開戰，這將對國際金融市場帶來變化，中租基金平台總經理蘇皓毅認為投資人不必過度悲觀，地緣政治與政策噪音雖會引發短期波動，但不至於造成系統性崩盤，金髮女孩經濟可望延續，建議投資人應把握「波動」布局機會。

2026-03-01 07:06
「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

「無聊的投資」才有機會致富！專家：殺進殺出會「有趣的賠錢」

有些人買股票喜歡整天看盤、殺進殺出，雖然刺激，還有種「有在做事」的錯覺，但這樣做，「虧錢」的機率反而增加。相反地，選定股票後就按兵不動，持續穩定買進的人，雖然看起來「無聊」，卻是最可能穩定致富的方法。心理學博士蔡宇哲、企業財務顧問郝旭烈跨界對談，結合心理洞察與財務管理，深入探討金錢觀、理財觀、投資觀的底層邏輯。

2026-03-01 07:00
台積電推出3堂ESG課程　助力供應鏈永續升級

台積電推出3堂ESG課程　助力供應鏈永續升級

台積電致力落實永續供應鏈管理，自建開放式教育平台「台積電供應商永續學院」無償提供多元學習資源予供應商，並開放一般民眾登錄使用，拓展共享價值。

2026-03-01 06:59
美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

美國與以色列聯手攻擊伊朗，伊朗也做出反擊，國內法人昨(28日)下午加班出報告，建議投資人短期保守操作，中長期觀察戰爭是否受控，再行決策；大陸分析師則估能源、軍工與黃金等貴金屬上漲，海空運業因油價高漲，毛利率被壓縮。

2026-03-01 03:00
快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

美國總統川普今(28)日證實已經與以色列聯手對伊朗發動「大規模作戰行動」，伊朗展開反擊，胡塞武裝也揚言重返紅海，國際船舶仲介商估計未來一周超大型油輪(VLCC)日租上看30萬美元，會是成本價的十倍以上價格，昨日現貨市場有兩筆日租已經達到26萬美元，國內唯一有該型船在現貨與短租市場的新興航運(2605)將添獲利。

2026-02-28 19:31
以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

以色列開戰「比特幣先跳水」　財經粉專：周一台股開局是動盪格局

以色列今（28）日對伊朗發動攻擊，德黑蘭市中心傳出爆炸聲響，國防部長更宣布進入緊急狀態，地緣政治風險瞬間升溫。假日期間市場率先反應，加密貨幣成為第一波受衝擊標的，比特幣短線急殺超過1000美元。多個財經粉專同步示警，戰事開火往往伴隨劇烈去槓桿，短線震盪難免，但也可能加速市場趕底。

2026-02-28 15:24

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

