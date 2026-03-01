台股像夜店擠滿人「嗨到極點」！財經作家：我會慢慢往出口方向移

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」表示，台股氣氛火熱，像是夜店擠滿人的狂歡夜，大家都嗨到極點。他提醒，在這樣的氛圍下，自己反而會慢慢往出口方向移動，繼續享受狂歡的氣氛，「但也做好可以隨時趕快離開現場的準備。」

施昇輝表示，現在股市像夜店一樣，「現在非常像夜店擠滿了人的狂歡夜，大家都嗨到了極點。」他於是提醒，「你在狂歡的時候，會冷靜嗎？會想到萬一發生火災，怎麼辦？」

他直言，有些人會告訴自己想太多，但他選擇提醒自己小心一點，「如果是我，我會慢慢往出口方向移動，繼續享受狂歡的氣氛，但也做好可以隨時趕快離開現場的準備。」

貼文引發投資人共鳴，「居高思危」、「不會去擠人多的地方」、「如果2330是夜店，那0050就是大型的mall，銷售不好的櫃位就撤出換下一家進來賣。」

台股明跌千點算正常！法人推演2套「健康」劇本

事實上，台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

王榮旭指出，台股2月漲勢過快，本就存在技術性修正需求。以目前35000點計算，2%波動約700點，若擴大至千點震盪，屬合理修正區間。「這種快速跌反而健康，沒跌才要擔心；若每天小跌100、200點慢慢磨，那才比較危險。」

此次市場變數來自美國證實擊斃伊朗領袖哈米尼。法人分析，市場最擔憂的是衝突若拖長，恐牽動荷姆茲海峽運輸與油價，進一步推升全球通膨。不過若戰事節奏可控，影響多半屬短線心理層面。

王榮旭推演兩種「健康走勢」：

一是開低走高，當天快速消化賣壓；

二是開低走低後於1至2天內止穩換手。

反之，若呈現量縮小跌、資金觀望，才是轉弱訊號。

他也指出，台股228連假前已有部分資金獲利了結，市場並非全面滿倉，若周一出現恐慌性震盪，反而可能吸引場外現金回補。

整體而言，美國經濟基本面仍具韌性，台灣出口動能改善，AI族群仍是盤面主軸。法人提醒，短線震盪難免，但中期趨勢仍須回歸企業獲利與資金動向觀察。