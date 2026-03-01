台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響　美以伊情勢成最大變數

▲阮慕驊針對台股走勢發表看法。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

財經專家阮慕驊昨（28）日針對台股走勢發表看法。他指出，二二八連假期間，美股連續2天呈現下跌態勢，加上中東地區突發的地緣政治衝突，增加了台股周一開盤變數。他也列出4點，表示台股周一可能會受到這些因素影響。

4因素牽動盤勢，美以伊局勢是最大變數

[廣告]請繼續往下閱讀...

阮慕驊在臉書粉專發文表示，周一台股可能會受四大因素影響，首先是台股開市前的美國期貨盤，若美股期指重跌反映地緣政治風險，將會加大台股壓力；第二，提早開盤的日韓股市表現可作為觀察指標，因日韓股市受到時差影響，都比台股早1小時開盤。

第三，是台指期貨的開市狀況；最後則是最大變數，也就是美以伊的情勢演變，目前只能靜觀其變。阮慕驊說，因為今年已大漲超過6000點，上市融資餘額增加超過460億元，所以短期壓力較重，不過中長資金正流向亞洲半導體股，如果中東情勢能迅速穩定下來，台股方向仍然偏多，利空修正也未必是壞事。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「跌多要買的人就可以進場了」、「反而會大漲，因為AI多半就是取代人類，甚至戰爭應用開始切入AI」、「禮拜一台股不妙了」、「跌800點起跳」、「我覺得會重演當年的大奇蹟日」、「應該還是跌不下來」。