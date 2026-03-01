股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

▲股票賠錢怎麼辦？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每當股票下跌、賠錢，很多投資人都不禁臉綠，煩惱應該怎麼辦才好。「不敗教主」陳重銘就分享，面對賠錢的狀況，必須先知道賠錢的原因在哪裡，如果是爛公司，一定要跑；但如果是獲利成長的公司，則可以趁著股價往下時加碼。他也強調，投資時，不要只想著賺錢或賠錢，而是要先知道自己為何買這家公司。

股票賠錢怎麼辦？先釐清賠錢原因

陳重銘在臉書粉專上分享短影片，提到投資人經常會問「股票賠錢怎麼辦？」他認為，首先要知道的，就是賠錢的原因，是因為「買到爛股票」，還是「好股票買在爛時機」。

陳重銘：買到爛股票「一定要跑」

陳重銘舉例，幾年前，有個朋友跟他介紹一支生技股，說解盲成功後，會漲到一千塊，但他當時因為不懂生技股，所以並沒有買。而後，該檔股票因為解盲失敗，股價從6、700元跌到40塊，「所以說這種股票賠錢了怎麼辦？一定要跑，爛公司一定要跑」。

陳重銘：公司會獲利，股價往下就加碼

陳重銘接著再以台積電舉例，「你覺得可不可以買？我也不知道」，但如果買了之後，股價就下跌怎麼辦？他認為，可以試著用AI的趨勢來看，台積電業績大好，所以法人預估今年可以賺到8、90元，明年應該可以賺到100元以上。

陳重銘接著說，像這種獲利成長的公司，「萬一你買在錯的時間點，它股價往下怎麼辦？」他直呼很簡單，加碼就對了！投資股票時，不要只想著賺錢還是賠錢，而是要先了解，自己為什麼要買這家公司，以及它未來的獲利表現如何，這樣才能做出最適當的判斷。