美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

川普活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲財信傳媒董事長謝金河認為，美國總統川普（Donald Trump，如圖）下一個鎖定目標可能是古巴。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普先後宣布活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦、擊斃伊朗首領哈米尼，財信傳媒董事長謝金河今（1）日指出，美國精準打擊取代過去地面部隊作戰，只要把目標鎖定獨裁者領袖，戰爭就結束，他預言下一個獨裁政權古巴可能會倒下來，甚至預測以色列說不定會和台灣建交。

以下是謝金河臉書全文：

這個世界將出現非常驚人的變化！

今年元月5日美國活捉馬杜洛夫婦，這個消息瞬間傳遍全世界，台灣股市次日開盤大漲775點，台積電跳空上漲110元。第一時間，我說2026年一定會是我們這一生最精彩的年份，過去所有不可能的事情，或是難以想像的巨大變化，都會在這一年發生！

台灣股市為什麼會在這一天跳空大漲？馬杜洛夫婦被抓，和台灣有什麼關係？這個世界告訴大家，台灣的安全全面提升，因為，精準打擊取代過去地面部隊的作戰，美國不必像過去打韓戰，越戰，派出大軍到別人的國家去作戰。現在只要鎖定極權專制獨裁者「斬首」就可以！

科技的力量取代過去人海戰術般的登陸，野戰，取而代之的是精準打擊，只要把目標鎖定獨裁者領袖，戰爭就結束！因此，委內瑞拉快速變天，美國甚至警告繼任的羅德里格茲，警告她說如果不配合美國，她的下場會比馬杜羅還慘！北京也迅速遮蔽中南海的定位。

那時很多媒體都在預測，誰會是下一個？現在謎底揭曉，是伊朗！大家都認為美國不敢打伊朗，因為後面有中國，俄羅斯的靠山，結果川普出手了，而且，比大家預期更短的時間，完全斬首伊朗最高宗教領袖哈米尼。第一時間，伊朗還否認，但很快宣布降半旗40天。

川普在他的Truth Social上面宣布哈米尼已死，終結伊朗人民47年的極權統治，川普要把這個國家還給伊朗人民。今天全世界的伊朗人都走上街頭慶祝重生，伊朗的巨變從現在開始！

接下來要看古巴，很可能統治古巴政權的獨裁者也會倒下來，中南美洲國家會重新靠攏美國，過去被中國收買的國家重新選邊站！這次美國和以色列的聯手發揮驚人的打擊威力，如果有想像力，說不定以色列宣布和台灣建交？

另一個是南韓的李在明奔向中國，美國可能和北朝鮮重新建立新關係！過去左右逢源的國家會面臨大考驗，新加坡的黃循財可能給新加坡帶來麻煩！

【以色列開戰】突襲伊朗首都！鎖定「最高領袖」辦公室，濃煙狂竄

