荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

▲荷莫茲海峽封鎖對油輪運輸影響最大。圖為油輪穿越該海峽照片。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

荷莫茲海峽今(1)日傳出遭伊朗封閉消息，歐洲籍船公司已立刻通告客戶與海外各站。該海峽作為連接波斯灣與印度洋的唯一海上通道，承擔著全球約20%的石油運輸量和35%的液化天然氣貿易，估計對全球能源運輸影響最大。陽明海運前董事長謝志堅表示，貨櫃船多數都繞駛好望角，影響有限，他個人認為這場戰爭會速戰速決。

貨櫃船公司因為自2023年紅海危機爆發後，船隻多數都已改繞駛好望角，近半年因為葉門胡塞停止攻擊商船，市場上估計約有三分之一船舶復航紅海與蘇伊士運河；今年2月馬士基才剛有一條航線恢復航行紅海，但2月27日宣布由於紅海「不可預見的限制」，有造成船班延誤的風險，因此決定還是繞駛好望角。

謝志堅分析，川普有說首波攻勢4天，現在傳出伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)在美國、以色列發動的攻擊中喪生，他個人認為這次爆發的戰爭，應該會速戰速決，如果戰爭短期內就結束，美以伊簽屬協議，葉門的胡塞武裝宣布不再攻擊商船，商船會陸續回到紅海，貨櫃船周轉率加快，市場運力供給增加，反而不利運費走向。

但是如果戰爭在中長期內無法結束，反而是有走紅海的三分之一船舶會改繞好望角。不論是復駛好望角，或是復駛紅海，只要船期一亂，就會出現船隻擠在同一時間抵達港口，造成碼頭擁擠、裝卸效率降低、貨櫃囤積碼頭等現象一段時間，期間運價也就會上漲，但不會像疫情期間那麼嚴重。

大陸媒體分析，荷莫茲海峽位於伊朗與阿曼之間，最窄處僅33公里，卻是全球最重要的能源運輸咽喉要道。 每日約有1700萬桶原油通過該海峽運往亞洲、歐洲和北美市場。

沙烏阿拉伯是全球最大石油出口國，90%以上原油出口依賴該海峽；伊拉克幾乎全部石油出口需經荷莫茲海峽；阿聯酋的杜拜、阿布達比港口中轉貨物嚴重依賴該通道；全球最大液化天然氣出口國卡達，100%依賴該海峽；科威特石油出口完全依賴荷莫茲海峽。

船公司出於安全考慮，可能主動暫停通過該海峽，等待局勢明朗化，停擺將立即引發全球能源市場劇烈波動，原油價格飆升，預計布倫特原油價格可能突破每桶100-120美元，漲幅達 20-30%；卡達LNG供應中斷將影響亞洲、歐洲能源安全煉油廠減產，依賴中東原油的亞洲煉油廠可能被迫降低開工率；IEA成員國可能啟動戰略石油儲備以穩定市場。

分析中指出，依賴中東原材料的企業可能面臨斷供風險，包括石化產品、塑膠製品、化肥等行業。戰爭險保費率將大幅提高，部分保險公司可能暫停承保該區域航線。

面對荷莫茲海峽停擺帶來的挑戰，建議外貿企業和跨境電商採取以下措施：多元化採購，減少對中東地區原材料的依賴，開拓非洲、美洲等替代供應源；提前備貨：增加安全庫存，應對可能的供應鏈中斷：鎖定運價。與物流服務商簽訂中長期合同，規避運價波動風險：關注替代路線：評估中歐班列、跨太平洋航線等替代運輸方案：加強風險管控，購買全面的貨物運輸保險，包括戰爭險。

但危機中往往蘊藏機遇，荷莫茲海峽停擺可能為中國物流企業帶來以下發展機會：中歐班列需求增長，陸路運輸成為海運替代方案，中歐班列貨量可能激增：倉儲物流需求上升，企業增加庫存儲備，帶動倉儲物流服務需求：綜合物流服務能力提升，能夠提供多元化運輸方案的企業將獲得競爭優勢：數位化物流平台價值凸顯，實時追蹤、智慧調度系統成為剛需

海峽停擺的持續時間將決定其對全球經濟的最終影響程度：

短期停擺(1-2周)：市場可能出現恐慌性上漲，但影響相對可控。

中期停擺(1-3個月)：全球供應鏈將面臨重構壓力，部分產業可能轉移。

長期停擺(3個月以上)：可能引發全球經濟衰退，能源危機全面爆發。

國際社會正在積極斡旋，希望通過外交途徑解決爭端，恢復海峽正常通行。聯合國、歐盟、東盟等國際組織已表示關注，呼籲各方保持克制。