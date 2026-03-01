ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

▲▼伊朗威脅，稱隨時會封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

▲伊朗封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

根據船舶經紀商今(1)晚提供給台灣航商的最新訊息，目前荷莫茲海峽兩端的船舶交通完全停滯，最新追蹤影像顯示，船隻停在海峽兩側，不願冒險通過海峽，唯一的例外是伊朗和中國的船隻。目前有67艘超大型油輪(VLCC)、20艘蘇伊士型油輪、33艘阿夫拉/LR2型油輪、17艘LR1/Pan型油輪和59艘輕便型/MR型油輪受困於波斯灣內動彈不得。

仲介商指出，油價已大幅飆升，全球20%的供應出現波動，雖不像大門那樣徹底「關閉」，但恐懼和威脅實際上已經讓船運偃旗息鼓。如果這種情況持續數日，油價漲至150美元就不是玩笑，而是現實，做好準備吧！

[廣告]請繼續往下閱讀...

路透社估計，至少有150艘油輪，包括原油和成品油船，在荷莫茲海以東的海灣開闊水域拋錨；數十艘貨船聚集在海峽以北的伊朗、伊拉克、科威特和阿聯酋附近海域；數十艘貨船停泊在海峽以外的沿岸；至少還有100艘油輪停泊在海峽以外的阿聯酋和阿曼沿海附近。

萬海航運2024年年初以懸掛新加坡旗船隻開闢紅海航線，萬海高階表示，目前紅海航線西向船隻還在亞洲港口，公司會加強波灣地區的船舶航行監控，隨時注意當地情勢的變化，進行航路安排。

關鍵字： 荷莫茲海峽伊朗中國在走196艘油輪波斯灣內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思狂喊「我喜歡美樂蒂」　下秒認錯：這是酷洛米嗎？

推薦閱讀

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

根據船舶經紀商今(1)晚提供給台灣航商的最新訊息，目前荷莫茲海峽兩端的船舶交通完全停滯，最新追蹤影像顯示，船隻停在海峽兩側，不願冒險通過海峽，唯一的例外是伊朗和中國的船隻。目前有67艘超大型油輪(VLCC)、20艘蘇伊士型油輪、33艘阿夫拉/LR2型油輪、17艘LR1/Pan型油輪和59艘輕便型/MR型油輪受困於波斯灣內動彈不得。

2026-03-01 21:11
荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

荷莫茲海峽今(1)日傳出遭伊朗封閉消息，歐洲籍船公司已立刻通告客戶與海外各站。該海峽作為連接波斯灣與印度洋的唯一海上通道，承擔著全球約20%的石油運輸量和35%的液化天然氣貿易，估計對全球能源運輸影響最大。陽明海運前董事長謝志堅表示，貨櫃船多數都繞駛好望角，影響有限，他個人認為這場戰爭會速戰速決。

2026-03-01 20:07
股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

每當股票下跌、賠錢，很多投資人都不禁臉綠，煩惱應該怎麼辦才好。「不敗教主」陳重銘就分享，面對賠錢的狀況，必須先知道賠錢的原因在哪裡，如果是爛公司，一定要跑；但如果是獲利成長的公司，則可以趁著股價往下時加碼。他也強調，投資時，不要只想著賺錢或賠錢，而是要先知道自己為何買這家公司。

2026-03-01 17:04
美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

美國總統川普先後宣布活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦、擊斃伊朗首領哈米尼，財信傳媒董事長謝金河今（1）日指出，美國精準打擊取代過去地面部隊作戰，只要把目標鎖定獨裁者領袖，戰爭就結束，他預言下一個獨裁政權古巴可能會倒下來，甚至預測以色列說不定會和台灣建交。

2026-03-01 14:24
台股像夜店擠滿人「嗨到極點」！財經作家：我會慢慢往出口方向移

台股像夜店擠滿人「嗨到極點」！財經作家：我會慢慢往出口方向移

知名理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」表示，台股氣氛火熱，像是夜店擠滿人的狂歡夜，大家都嗨到極點。他提醒，在這樣的氛圍下，自己反而會慢慢往出口方向移動，繼續享受狂歡的氣氛，「但也做好可以隨時趕快離開現場的準備。」

2026-03-01 12:19
台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響　美以伊情勢成最大變數

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響　美以伊情勢成最大變數

財經專家阮慕驊昨（28）日針對台股走勢發表看法。他指出，二二八連假期間，美股連續2天呈現下跌態勢，加上中東地區突發的地緣政治衝突，增加了台股周一開盤變數。他也列出4點，表示台股周一可能會受到這些因素影響。

2026-03-01 12:17
快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.4元

快加油！明起汽油漲0.2元　柴油漲0.4元

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升27.0元。

2026-03-01 12:06
台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

2026-03-01 11:32
川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

美國總統川普宣布已「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），中東局勢急遽升溫，全球市場情緒劇烈震盪。加密貨幣與大宗商品率先反應，比特幣扭轉早盤跌勢重回6.7萬美元關卡，黃金與原油相關期貨同步走揚。

2026-03-01 10:03
關稅、AI雜音齊發　金髮女孩經濟創造投資機會

關稅、AI雜音齊發　金髮女孩經濟創造投資機會

全球資本市場正面臨川普關稅戰 2.0 是否會引發通膨失控、四大雲端巨頭瘋狂砸錢投入AI，卻面臨獲利轉化太慢的質疑，以及新任聯準會主席華許的政策立場撲朔迷離三大挑戰，而以色列又向伊朗宣布開戰，這將對國際金融市場帶來變化，中租基金平台總經理蘇皓毅認為投資人不必過度悲觀，地緣政治與政策噪音雖會引發短期波動，但不至於造成系統性崩盤，金髮女孩經濟可望延續，建議投資人應把握「波動」布局機會。

2026-03-01 07:06

讀者迴響

熱門新聞

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

以色列開戰　比特幣先跳水1千美元！

台股像夜店擠滿人！財經作家：我會往出口移

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

大樂透1.65億大獎一注獨得！獎落高雄

股票賠錢怎麼辦？內行分析「2狀況」

「神奇財神爺」傳異象　彩券行開出1.65億大獎

前工程師全職操作台指期　740萬滾到3.85億

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

即／大樂透頭獎1億開獎了

大樂透1億頭獎槓龜！

美伊戰爭國內法人：投資人保守操作　大陸分析師：海空運毛利壓縮

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元　黃金石油期貨蠢動

川普活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

想退休躺平？外媒點名抱緊3檔翻十倍

台指期夜盤震盪　財經作家曝1現象「30年罕見」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」

重獲自由唯一機會！　川普喊話伊朗人民「接管政府」
伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

伊朗大規模報復！以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

評蔣萬安228表現誠懇　呂秀蓮：全民監督他是否終身為人權奮鬥

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

新庄點出中華隊外野問題　陳傑憲坦言習慣「撐著」：沒有對錯

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366