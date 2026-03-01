荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

▲伊朗封鎖荷莫茲海峽，阻斷全球原油運輸。（圖／路透）

記者張佩芬／台北報導

根據船舶經紀商今(1)晚提供給台灣航商的最新訊息，目前荷莫茲海峽兩端的船舶交通完全停滯，最新追蹤影像顯示，船隻停在海峽兩側，不願冒險通過海峽，唯一的例外是伊朗和中國的船隻。目前有67艘超大型油輪(VLCC)、20艘蘇伊士型油輪、33艘阿夫拉/LR2型油輪、17艘LR1/Pan型油輪和59艘輕便型/MR型油輪受困於波斯灣內動彈不得。

仲介商指出，油價已大幅飆升，全球20%的供應出現波動，雖不像大門那樣徹底「關閉」，但恐懼和威脅實際上已經讓船運偃旗息鼓。如果這種情況持續數日，油價漲至150美元就不是玩笑，而是現實，做好準備吧！

路透社估計，至少有150艘油輪，包括原油和成品油船，在荷莫茲海以東的海灣開闊水域拋錨；數十艘貨船聚集在海峽以北的伊朗、伊拉克、科威特和阿聯酋附近海域；數十艘貨船停泊在海峽以外的沿岸；至少還有100艘油輪停泊在海峽以外的阿聯酋和阿曼沿海附近。

萬海航運2024年年初以懸掛新加坡旗船隻開闢紅海航線，萬海高階表示，目前紅海航線西向船隻還在亞洲港口，公司會加強波灣地區的船舶航行監控，隨時注意當地情勢的變化，進行航路安排。