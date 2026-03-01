快訊／大樂透1億頭獎槓龜！598萬元二獎一注獨得

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走 196艘油輪困在波斯灣內

根據船舶經紀商今(1)晚提供給台灣航商的最新訊息，目前荷莫茲海峽兩端的船舶交通完全停滯，最新追蹤影像顯示，船隻停在海峽兩側，不願冒險通過海峽，唯一的例外是伊朗和中國的船隻。目前有67艘超大型油輪(VLCC)、20艘蘇伊士型油輪、33艘阿夫拉/LR2型油輪、17艘LR1/Pan型油輪和59艘輕便型/MR型油輪受困於波斯灣內動彈不得。

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大 謝志堅估戰爭會速戰速決

荷莫茲海峽今(1)日傳出遭伊朗封閉消息，歐洲籍船公司已立刻通告客戶與海外各站。該海峽作為連接波斯灣與印度洋的唯一海上通道，承擔著全球約20%的石油運輸量和35%的液化天然氣貿易，估計對全球能源運輸影響最大。陽明海運前董事長謝志堅表示，貨櫃船多數都繞駛好望角，影響有限，他個人認為這場戰爭會速戰速決。

股票賠錢怎麼辦？ 內行分析「2狀況」喊：很簡單

每當股票下跌、賠錢，很多投資人都不禁臉綠，煩惱應該怎麼辦才好。「不敗教主」陳重銘就分享，面對賠錢的狀況，必須先知道賠錢的原因在哪裡，如果是爛公司，一定要跑；但如果是獲利成長的公司，則可以趁著股價往下時加碼。他也強調，投資時，不要只想著賺錢或賠錢，而是要先知道自己為何買這家公司。

美活捉馬杜洛、擊斃哈米尼 謝金河：下一個是古巴

美國總統川普先後宣布活捉委內瑞拉總統馬杜洛夫婦、擊斃伊朗首領哈米尼，財信傳媒董事長謝金河今（1）日指出，美國精準打擊取代過去地面部隊作戰，只要把目標鎖定獨裁者領袖，戰爭就結束，他預言下一個獨裁政權古巴可能會倒下來，甚至預測以色列說不定會和台灣建交。

台股像夜店擠滿人「嗨到極點」！財經作家：我會慢慢往出口方向移

知名理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」表示，台股氣氛火熱，像是夜店擠滿人的狂歡夜，大家都嗨到極點。他提醒，在這樣的氛圍下，自己反而會慢慢往出口方向移動，繼續享受狂歡的氣氛，「但也做好可以隨時趕快離開現場的準備。」

台股周一開盤很危險？阮慕驊：受4因素影響 美以伊情勢成最大變數

財經專家阮慕驊昨（28）日針對台股走勢發表看法。他指出，二二八連假期間，美股連續2天呈現下跌態勢，加上中東地區突發的地緣政治衝突，增加了台股周一開盤變數。他也列出4點，表示台股周一可能會受到這些因素影響。

快加油！明起汽油漲0.2元 柴油漲0.4元

台灣中油公司自明（2）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.2元及0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升27.0元。

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡 法人推演2套「健康」劇本

台股2月急漲站上35000點，適逢美國半導體股回檔與中東情勢升溫，法人預期明（2）日盤勢恐出現劇烈震盪。萬寶投顧執行長王榮旭接受《ETtoday》訪問直言：「現在指數位階高，若出現情緒性殺盤，跌千點都算正常！」

川普證實哈米尼已死！比特幣回血收復6.7萬美元 黃金石油期貨蠢動

美國總統川普宣布已「斬首」伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），中東局勢急遽升溫，全球市場情緒劇烈震盪。加密貨幣與大宗商品率先反應，比特幣扭轉早盤跌勢重回6.7萬美元關卡，黃金與原油相關期貨同步走揚。

關稅、AI雜音齊發 金髮女孩經濟創造投資機會

全球資本市場正面臨川普關稅戰 2.0 是否會引發通膨失控、四大雲端巨頭瘋狂砸錢投入AI，卻面臨獲利轉化太慢的質疑，以及新任聯準會主席華許的政策立場撲朔迷離三大挑戰，而以色列又向伊朗宣布開戰，這將對國際金融市場帶來變化，中租基金平台總經理蘇皓毅認為投資人不必過度悲觀，地緣政治與政策噪音雖會引發短期波動，但不至於造成系統性崩盤，金髮女孩經濟可望延續，建議投資人應把握「波動」布局機會。