貿易人才認證指標！　國際貿易大會考本月開放報名、助攻職場競爭力

▲國際貿易大會考即日起接受報名。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

被譽為台灣外貿產業「含金量最高」證照考試「國際貿易大會考」，第21屆考試日期訂於115年5月30日（六）下午舉辦，3月1日起開放報名至3月31日止。

主辦單位台北市進出口商業同業公會（IEAT）表示，大會考內容涵蓋國際貿易實務、貿易法規及商用英語，試題緊貼產業現況，為滿足貿易業界對人才的需求，鼓勵人才投入國貿相關領域工作，IEAT提供許多培訓資源，除於官網免費提供歷屆試題彙編下載、線上模擬測驗等，還出版報紙型彙編方便考生複習等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，貿易教育基金會也提供許多實體及線上輔導課程，備考資源豐富，期更多人報考及通過考試，投入貿易界，學以致用，於職涯上發光發熱。

主辦單位表示，任何對國際貿易專業有興趣者皆可報名考試，國貿大會考並設立獎學金，每年提供20萬元給前45名在學學生，提供3千元到3萬元高額獎學金。

國貿大會考每年吸引來自國貿、國企、國金等商管學院學生報考，也增加許多跨領域斜槓人才報考，如應用語文學系、航運系、理工科學生；近年來國貿大會考不僅是學生驗證所學的戰場，更吸引大量在職人士與跨領域專才投入，展現了國貿知識的廣泛應用性，社會人士除國貿人員固定報考外，還有許多想轉職者如旅遊業、物流業，甚至有海關警界人員等社會人士報考，並取得優異成績。

▲國際貿易大會考3月報考，5月30日考試，請把握報名時間。（圖／IEAT提供）

更指出眾多知名貿易商、製造商、科技業皆將此證照列為人才招聘篩選與內部升遷的重要依據，更是各行各業解決實務難題、提升職場專業度的關鍵工具，國貿大會考目前已累計近10萬名考生，超過2.5萬人合格通過。

為協助業者快速蒐尋通過考試的合格考生，IEAT也建置「國際貿易人才庫」，做為企業求才與合格考生求事的交流平台，本會也將於3/21（六）花博舉辦就業媒合會，協助會員企業線上、線下媒合人才，歡迎企業上網免費刊登職缺，透過實體加線上方式，協助就業市場雙方找到伯樂。

第21屆國際貿易大會考報考資訊：

報名日期：115年3月1日至3月31日（二）17:00止

考試日期：115年5月30日（六）下午2:30-4:30

國貿大會考官網（免費下載歷屆彙編、線上測驗）：

國貿大會考IG： 提供最新考試資訊及國貿時事）