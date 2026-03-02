ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

解析台積電財報！　美國轉盈、日本大虧關鍵曝

台積電在美國和日本的海外擴產成績，AI扮演關鍵性角色。（本刊資料照）

台積電在美國和日本的海外擴產成績，AI扮演關鍵性角色。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

台積電近年在海外擴產的成績揭曉，原本進度落後的美國亞歷桑納廠轉虧為盈，日本熊本廠虧損則是擴大兩倍，關鍵因素就是AI，因為台積電客戶需求最強的就是AI晶片，美國廠即便生產成本最高，但是雲端服務商等客戶不計代價搶購晶片，仍是讓台積電率先繳出獲利的成績單，至於日本幾乎沒有雲端服務商，內需市場的AI需求微乎其微，虧損因此持續擴大。

台積電公布去年財報結果，眾所矚目的海外廠投資－美國亞歷桑納轉虧為盈，從2024年的虧142億元，變成獲利161億元，相較之下，原本擴產進度領先的日本熊本廠，則是大虧97.67億元，知情人士透露，主要關鍵就是人工智慧（AI）訂單。

據透露，台積電美國亞歷桑納廠的產能早就被輝達、蘋果、谷歌以及微軟等大廠訂購一空，其中，AI的訂單更是利潤最好的，因此，即便去年第三季出現工業氣體供應中斷意外事件導致虧損，全年仍是繳出轉虧為盈的成績單，相較之下，日本熊本廠基本上摸不到AI的邊，日本當地的晶片需求又非常疲弱，在產能大量閒置的情形下，虧損從2024年的31.39億元，擴大兩倍到97.67億元。

由於台積電美國廠獲利模式已經確立，即便美國總統川普不願再提供補助，但是，在產出持續拉高的情形下，今年獲利可望繳出更好的成績，並且有機會超越中國南京廠，成為海外獲利最豐碩的投資，接下來也將加速擴產腳步，推進國際化的進程。

至於日本熊本廠由於主要生產二八奈米晶片，在需求薄弱的情形下，今年力保達到虧損不再擴大、甚至縮小的目標，另一方面，台積電也規劃將原本的二廠，從原本的六奈米改為三奈米製程，主要目的就是希望搭上AI列車，扭轉熊本廠虧損的困境。


關鍵字： 鏡週刊台積電

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

