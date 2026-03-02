輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

▲AI應用快速擴張，資料中心用電需求持續攀升，穩定供電成為新課題。（翻攝自amazon官網）



算力即電力。隨著AI應用快速擴張，資料中心用電需求持續攀升，穩定供電已成為能源配置的核心課題。在各種能源選項中，具備長時間、可預測輸出特性的核能，被視為能同時滿足減碳目標與用電成長的長期解方之一。隨著核能重新被納入國家級能源選項，核電、電力設備與鈾礦相關個股表現明顯轉強，值得投資人留意。

AI入侵百工百業！可曾想過，這些聰明「大腦」其實是「吃電怪獸」？根據預估，到2030年美國資料中心用電量將暴增超過3倍，增加的電量相當於一整個加州的用電總和。

AI教父黃仁勳在1月底抵台受訪時，罕見正面點名「能源問題」，直指其將成為AI新工業革命下最嚴峻的結構性瓶頸之一。台積電董事長魏哲家年初在法說會上，也表達對供電的擔憂問題。

核能投資囊括電網及重電設備族群。

科技巨頭們會如此焦慮，是因為AI運算一秒鐘都不能斷。盤點各大能源效用，再生能源如風能、太陽能要「看天吃飯」，缺乏穩定性；「相對來說，核電能提供穩定且低碳的電力，在追求淨零目標下又要滿足逐日增加的電力需求，核能最具優勢。」國家原子能科技研究院林家德副院長做出總結。

事實上，川普政府也積極啟動「核能復興」（Nuclear Renaissance），目標在2050年前把美國的核能裝機量翻4倍；而歐盟也規劃超過2,400億歐元，要替舊電廠「延壽」，且開發新型反應爐，另外，包括日本、南韓的監管態度也向核能靠攏。

AI吃電需求加上政策紅利挹注，核能產業股價已率先表態。2025年由OpenAI執行長奧特曼投資的核能公司Oklo Inc.（OKLO）股價大漲約2.5倍，而同期間輝達股價上漲近4成、那斯達克則漲約2成，可以看出核能概念股的爆發力。

華南投顧董事長呂仁傑就指出，隨著AI、高效能運算與資料中心快速擴張，全球電力需求呈現結構性成長，穩定供電能力將成為各國能源政策與產業競逐的關鍵，在多國政府及科技巨擘支持下，核電產業概念公司長線趨勢備受期待。

群益投顧研究部專案科長吳建弘指出，過去全球大量發展光電、風電與燃氣，原希望以再生能源作為供電主力，但疫情後經濟復甦，加上AI爆發式成長，電力需求突然加速攀升；然而公用事業本質保守、擴產速度有限，難以因應高速成長的AI產業，供給跟不上需求，「在這種結構性缺電壓力下，穩定且可大規模供電的核能與SMR（小型模組化反應爐）才會重新被市場重視。」



