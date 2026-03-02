台積電中國廠獲利最高　成熟製程竟賺贏AI

▲台積電公布最新財務，2025年海外廠以中國南京廠為獲利王。（台積電提供）



圖文／鏡週刊

台積電日前公布2025年合併財務報告，其中海外廠以中國廠區憑藉折舊攤提完畢的優勢，年度合計淨利逾391億元，又以南京廠以淨利276.56億元成為獲利最高的海外廠；負責先進製程的美國亞利桑那州廠雖成功轉盈，繳出161.4億元淨利，仍不敵以成熟製程為核心的中國南京與上海廠，形成海外廠區「成熟製程賺贏先進製程」的特殊財務現象。

台積電亞利桑那州一廠於2024年第4季進入量產，台積電董事長魏哲家一月在法說會指出，目前海外產線的良率和缺陷密度表現幾乎與台灣廠區一致。美國廠（TSMC Arizona Corp）去年度獲利則成功由負轉正，淨利逾161.4億元。

對照2024年度財務報告，當時美國廠仍處於擴產與良率爬坡階段，年度虧損345.1億元。先前包括彭博（Bloomberg）與知名外資券商分析師多預測，美國廠受限於高昂的人力成本、營造費用與較慢的設備裝機速度，獲利時程可能落在2026年下半年甚至2027年。

儘管美國先進製程廠區表現優於市場預期，但就實質淨利貢獻度而言，台積電位於中國的成熟製程基地展現了更高的獲利效率。包含南京廠去年度淨利為約276.56億元，上海廠淨利則為約115.71億元，以16奈米及28奈米等成熟或特殊製程為主的兩座中國廠，合計帶進約391.77億元的純益。

法人指出，中國廠區獲利穩定的關鍵在於其「現金母牛」的經營屬性。中國廠主要承接車用電子、微控制器（MCU）與電源管理IC等需求，這些製程技術穩定，且多數生產設備的折舊費用已在過去幾年攤提完畢。在不需支付龐大折舊支出的情況下，成熟製程的營運成本極低，產生的營收幾乎直接轉化為淨利。

相比之下，美國亞利桑那廠雖生產單價極高的先進製程晶片，但因仍處於新廠投產初期，高昂的初始設備折舊費用、水電成本與營運雜項，壓縮了其實質利潤表現。在其他地區的情形也類似，日本熊本廠（JASM）去年淨損為97.6億元，德國廠（ESMC）則虧損6.8億元。

台積電在財報中亦揭露了各國政府補助的狀況。2025年度，公司自美國、日本、中國及德國政府獲得合計約762.5億元的補助金，累計兩年獲得補助高達1514.2億元。這類補助金主要用於補貼海外建廠的資本支出與初期營運缺口。

台積電2025全年度營收為3兆8090億元，在AI需求推升下，高效能運算平台營收占比突破5成。在技術節點的營收分布方面，7奈米及以下之先進製程貢獻了全年度晶圓銷售總額的77%，其中3奈米占25%，5奈米占34%。

此外，客戶結構亦出現更迭，市場臆測「客戶甲」輝達去年貢獻營收7269.8億元，營收占比由前一年的12%暴增至19%，正式取代營收占比17%、市場臆測為蘋果的「客戶乙」，成為台積電最大營收來源。



