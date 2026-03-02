伊朗攻擊後首開盤！日股重挫千點失守5萬8　台股挫咧等

▲日股。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

在美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，中東局勢急速升溫，市場對能源供應中斷的疑慮擴大，全球金融市場避險情緒升高。日本股市今（2）日為事件後首個交易日，開盤即遭遇沉重賣壓。日經225指數3月2日開盤報57976.20點，跌幅1.49%，失守58000點整數關卡，隨後跌勢進一步擴大，至台北時間2日上午8點20左右，跌逾1,395.15點或2.37%，暫報57,455.12點。台北股市同時迎來228連假後首交易日，台指期開盤重挫逾889點至34722點，台股9點交易嚴陣以待。

除了日經225指數摜壓，日本東證指數（Topix）同步走低。盤面上資金明顯轉向具防禦性質個股，三菱重工、川崎重工與IHI等擁有國防業務的企業股價逆勢上揚。

根據《CNBC》報導，隨著伊朗與美以衝突升級，亞太市場全面承壓。油價期貨周一飆升超過8%，西德州原油（WTI）期貨報每桶72.52美元，布蘭特原油報79.04美元；資金同步湧向避險資產，黃金期貨上漲2.3%。美股期貨亦走弱，道瓊工業指數期貨下跌逾500點，標普500與那斯達克100期貨同步下滑。

《路透社》指出，中東軍事衝突可能持續數週，使原本已因人工智慧與銀行業疑慮而動盪的市場情緒更加緊繃。布蘭特原油一度突破每桶80美元關卡，最新報79.42美元，上漲9%；美國原油上漲8.6%至72.61美元。投資人轉進債券與黃金等避險標的，美國公債價格上揚，美元兌歐元走強，但兌瑞士法郎走弱。

在國際股市震盪與油價急漲雙重壓力下，台股今日開盤同樣面臨沉重賣壓，市場觀望氣氛濃厚。法人指出，若中東局勢持續升溫，恐推升通膨預期並加劇資金波動，後續須密切關注油價走勢與美股表現。