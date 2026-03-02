伊朗戰爭首開盤！台積電跌55元至1940　台股殺770點至34644

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到伊朗戰爭影響，美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以35277.48點開出，指數大跌137.01點，跌幅0.39％。隨後跌勢擴大，加權指數下跌770.08點至34644.41點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到1940元，跌幅2.76％；鴻海（2317）下跌9元至234元；聯發科（2454）維持平盤至1945元；廣達（2382）維持平盤來到291.5元；長榮（2603）上漲14元至211元。

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌521.28點或1.05％，收在48977.92點；標準普爾500指數下跌29.98點或0.43％，收6878.88點；那斯達克指數下跌210.17點或0.92％，收在22668.21點；費城半導體指數下跌98.89點或1.21％，收8098.37點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48977.92 ▼521.28 ▼1.05% S&P500 6878.88 ▼29.98 ▼0.43% NASDAQ 22668.21 ▼210.17 ▼0.92% 費城半導體指數 8098.37 ▼98.89 ▼1.21%

資料來源：證交所