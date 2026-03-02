ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

伊朗戰爭首開盤！台積電跌55元至1940　台股殺770點至34644

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

受到伊朗戰爭影響，美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以35277.48點開出，指數大跌137.01點，跌幅0.39％。隨後跌勢擴大，加權指數下跌770.08點至34644.41點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌55元來到1940元，跌幅2.76％；鴻海（2317）下跌9元至234元；聯發科（2454）維持平盤至1945元；廣達（2382）維持平盤來到291.5元；長榮（2603）上漲14元至211元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌521.28點或1.05％，收在48977.92點；標準普爾500指數下跌29.98點或0.43％，收6878.88點；那斯達克指數下跌210.17點或0.92％，收在22668.21點；費城半導體指數下跌98.89點或1.21％，收8098.37點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度
道瓊指數 48977.92 ▼521.28 ▼1.05%
S&P500 6878.88 ▼29.98 ▼0.43%
NASDAQ 22668.21 ▼210.17 ▼0.92%
費城半導體指數 8098.37 ▼98.89 ▼1.21%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

推薦閱讀

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

MWC （世界行動通訊大會）將於今（2）日西班牙巴塞隆納舉行，而SpaceX、Starlink都有高層出席演說，MWC點燃「太空通訊」題材，群創FOPLP技術受到矚目，股價逆勢抗跌由盤下急拉翻紅來到28.3元，漲幅逾5%，低軌衛星題材兆赫（2485）、耀登（3138）、燿華（2367）、元晶（6443）等4檔個股齊刷漲停。

2026-03-02 10:59
勞動基金1月大賺3947億創紀錄！　新制勞退平均分紅逾2萬

勞動基金1月大賺3947億創紀錄！　新制勞退平均分紅逾2萬

勞動基金2026年1月整體績效今（2）日揭曉！總基金規模為7兆9,771億元，收益數為3947億元，直逼4000億元大關，單月收益率為5.28％，雙雙寫下史上單月收益及收益率新高，其中新制勞退基金賺2618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

2026-03-02 11:09
賓果加碼只到明天！一票跟風「三星電選四倍十期」　沒全中也有錢

賓果加碼只到明天！一票跟風「三星電選四倍十期」　沒全中也有錢

明天最後一天！台彩推出「Bingo Bingo」彩券，元宵加碼活動只到3月3日，吸引一票人跟風，彩券行再現排隊人龍，除了延續去年最夯的「三星電選四倍十期」，今年不少人轉而鎖定五星、六星玩法。就有網友喊了六星電選10組2倍，中了7萬9600元。 不過也有網友差點把彩券丟掉，才發現「沒全中也能領獎」。

2026-03-02 10:39
伊朗戰爭油價看漲！2檔ETF開飆　00715L暴衝20%

伊朗戰爭油價看漲！2檔ETF開飆　00715L暴衝20%

受到美國轟炸伊朗、地緣政治緊張情勢升溫影響，國際油價飆高，帶動在台掛牌、連結國際原油期貨的ETF今（2）日表現強勁。期街口布蘭特正2（00715L）早盤一度暴漲20%，期元大SP石油（00642U）盤中漲幅也超過10%，成為盤面焦點。

2026-03-02 10:29
不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

美伊戰爭地緣政治利空引發台股拉回修正，分析師蔡明翰在臉書上撰文表示，這次美伊戰爭並不是能源危機，而是一場「可控的博弈」，這次修正可能來得又急又快，而情境類似去年的「對等關稅」翻版，投資人不妨問自己，去年是否砍在低點，最後買回來的成本是不是更高了？建議無槓桿的現股投資者，在「可控的博弈」下，持股觀望通常是勝率最高、心跳最平穩的選擇。

2026-03-02 09:59
伊朗戰爭首開盤！台積電跌55元至1940　台股殺770點至34644

伊朗戰爭首開盤！台積電跌55元至1940　台股殺770點至34644

受到伊朗戰爭影響，美股4大指數全面下跌，台股今（2日）以35277.48點開出，指數大跌137.01點，跌幅0.39％。隨後跌勢擴大，加權指數下跌770.08點至34644.41點。

2026-03-02 09:04
伊朗攻擊後首開盤！日股重挫千點失守5萬8　台股挫咧等

伊朗攻擊後首開盤！日股重挫千點失守5萬8　台股挫咧等

在美國與以色列對伊朗展開軍事行動後，中東局勢急速升溫，市場對能源供應中斷的疑慮擴大，全球金融市場避險情緒升高。日本股市今（2）日為事件後首個交易日，開盤即遭遇沉重賣壓。日經225指數3月2日開盤報57976.20點，跌幅1.49%，失守58000點整數關卡，隨後跌勢進一步擴大，至台北時間2日上午8點20左右，跌逾1,395.15點或2.37%，暫報57,455.12點。台北股市同時迎來228連假後首交易日，台指期開盤重挫逾889點至34722點，台股9點交易嚴陣以待。

2026-03-02 08:48
荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

根據船舶經紀商今(1)晚提供給台灣航商的最新訊息，目前荷莫茲海峽兩端的船舶交通完全停滯，最新追蹤影像顯示，船隻停在海峽兩側，不願冒險通過海峽，唯一的例外是伊朗和中國的船隻。目前有67艘超大型油輪(VLCC)、20艘蘇伊士型油輪、33艘阿夫拉/LR2型油輪、17艘LR1/Pan型油輪和59艘輕便型/MR型油輪受困於波斯灣內動彈不得。

2026-03-01 21:11
荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

荷莫茲海峽今(1)日傳出遭伊朗封閉消息，歐洲籍船公司已立刻通告客戶與海外各站。該海峽作為連接波斯灣與印度洋的唯一海上通道，承擔著全球約20%的石油運輸量和35%的液化天然氣貿易，估計對全球能源運輸影響最大。陽明海運前董事長謝志堅表示，貨櫃船多數都繞駛好望角，影響有限，他個人認為這場戰爭會速戰速決。

2026-03-01 20:07
股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

股票賠錢怎麼辦？　內行分析「2狀況」喊：很簡單

每當股票下跌、賠錢，很多投資人都不禁臉綠，煩惱應該怎麼辦才好。「不敗教主」陳重銘就分享，面對賠錢的狀況，必須先知道賠錢的原因在哪裡，如果是爛公司，一定要跑；但如果是獲利成長的公司，則可以趁著股價往下時加碼。他也強調，投資時，不要只想著賺錢或賠錢，而是要先知道自己為何買這家公司。

2026-03-01 17:04

讀者迴響

熱門新聞

股票賠錢怎麼辦？內行分析「2狀況」

伊朗戰爭首開盤！台積電跌55元至1940　台股殺770點至34644

輝達漲4成不算猛　AI時代真正大黑馬浮現

台股明跌千點算正常！哈米尼死亡　法人推演2套「健康」劇本

荷莫茲海峽現在只有伊朗與中國船隻在走　196艘油輪困在波斯灣內

解析台積電財報！　美國轉盈、日本大虧關鍵曝

不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

前工程師全職操作台指期　740萬滾到3.85億

大樂透1億頭獎槓龜！

台股像夜店擠滿人！財經作家：我會往出口移

台積電中國廠獲利最高　成熟製程竟賺贏AI

荷莫茲海峽封鎖對油運影響最大　謝志堅估戰爭會速戰速決

伊朗攻擊後首開盤！日股重挫千點失守5萬8　台股挫咧等

即／大樂透頭獎1億開獎了

以色列開戰　比特幣先跳水1千美元！

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

快訊／伊朗遭襲擊超大油輪日租上看30萬美元　昨未戰就已達26萬美元

川普活捉馬杜洛、擊斃哈米尼　謝金河：下一個是古巴

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭

播報哈米尼死訊‵！伊朗官媒主播痛哭
伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

伊朗放話「刺穿美國心臟」！啟動第6波攻勢　阿曼近海油輪遭襲

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

桃園高鐵南路大貨車撞小客車　乘客2死駕駛命危！

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

太子集團超跑大軍今移警專！布加迪、法拉利亮相　33豪車明競標

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

王陽明、「韓哥」南港車聚變調！警方管制取締53件違規

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366