賓果加碼只到明天！一票跟風「三星電選四倍十期」　沒全中也有錢

▲台彩「Bingo Bingo」彩券。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

明天最後一天！台彩推出「Bingo Bingo」彩券，元宵加碼活動只到3月3日，吸引一票人跟風，彩券行再現排隊人龍，除了延續去年最夯的「三星電選四倍十期」，今年不少人轉而鎖定五星、六星玩法。就有網友喊了六星電選10組2倍，中了7萬9600元。 不過也有網友差點把彩券丟掉，才發現「沒全中也能領獎」。

元宵加碼剩兩天 彩券行掀排隊潮



台彩今年調整賓果賓果加碼策略，將活動主軸由春節期間延後至元宵檔期，自2月27日開跑至3月3日結束，僅5天時間。每天早上7點5分營業至晚間11點55分，每5分鐘開獎一次，單日共204期。

許多網友在Threads洗版，分享購買的「Bingo Bingo」彩券，進彩券行喊了「六星電選10組2倍」，兌獎後店員大喊恭喜，「瞬間驚訝到不行撿到79600啊，好開心！」另外也有人透露，買三星8倍10組一期，現賺8000元。還有幸運兒分享，買三星電選四倍五組一期，靠賓果賺了1萬200元，「玩六次中五次，超扯的幸運！」

不過，即便沒有中獎也有錢可以領！有網友表示，原本以為只有全中才算得獎，差點把彩券丟棄，後來才發現賓果玩法有不同等級的獎項，只要符合條件仍可領取獎金，「拿去刷才發現，原來還有600元可以領，三星中2顆也有錢！只是沒有獎金加碼而已。」

▲賓果玩法。（AI協作圖／記者施怡妏製作，經編輯審核）



「三星電選四倍十期」玩法曝光



根據賓果玩法的規則，「三星」指的是選三個號碼，最高可以選擇到「10星」。「電選」，就是電腦隨機選號。「四倍」，意思是將投注金額提高到4倍，如果中獎獎金也會相應乘以4倍。「十期」則是一次購買十期的對獎機會，也就是說，在接下來的50分鐘內，開出的10次獎號都會以同組號碼對獎。

針對這項財富密碼，網紅數學老師李祥曾發影片計算，實際計算中獎的期望值，算得每期的期望值為「－16.74766元」，購買十期的話則是「－167.4766元」。