不畏美伊戰爭台股急拉！15分鐘跌勢收斂500點　分析師：「可控」

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美伊戰爭地緣政治利空引發台股拉回修正，分析師蔡明翰在臉書上撰文表示，這次美伊戰爭並不是能源危機，而是一場「可控的博弈」，這次修正可能來得又急又快，而情境類似去年的「對等關稅」翻版，投資人不妨問自己，去年是否砍在低點，最後買回來的成本是不是更高了？建議無槓桿的現股投資者，在「可控的博弈」下，持股觀望通常是勝率最高、心跳最平穩的選擇。

受到國際因素影響，台股早盤一度重挫829.13點，最低報34605.36點，隨後在台積電（2330）拉回平盤整理下，指數跌勢快速收斂，不到15分鐘收斂逾500點。

此次美伊戰爭，油價、黃金價格跟著飆高，就有人拿出當年的能源危機進行分析，蔡明翰指出，如今環境有別1970年，主要能源多元化、各國都有 90 天以上的戰略儲備，美國更是全球最大產油國，以及通膨在下滑，降息環境三原因，因此這次戰事是一場「可控的博弈」。

與其說是1970年的翻版，這次更像是去年「對等關稅」的情境重演，川普為了爭取政治利益，必須短暫犧牲股市表現，但他絕對有能力在恐慌高峰後，迅速釋放利多讓市場止穩，這一切都在川普的劇本掌控中。

回顧2024年伊以衝突，油價雖然在初期衝高，但在風暴高峰前就見到高點轉弱，當油價漲不動時，通常就是恐慌消散、利空出盡的信號，當時台指也是在搭配台積電法說利空出盡後，迅速走出一波反彈，證明「基本面」終究會戰勝「政治雜訊」，這意味戰爭會干擾節奏，但無法改變股市的長期趨勢。

而蔡明翰也針對短、中、長期操作給出不同建議：

短線操盤手：如果你自認手腳夠快，可以避險，但請務必設定好「回補指標」。別忘了去年很多人是在彈回來 500 點後才後悔追價。

無槓桿的現股投資者： 如果你沒有融資壓力，在「可控的博弈」下，持股觀望通常是勝率最高、心跳最平穩的選擇。

長線投資者： 看穿這場「政治戲碼」，在理性評估後穩定持股，這不是 1970 年，這只是又一次的市場噪音。

