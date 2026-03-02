開口描繪理想生活　「永慶AI特助」自動幫你找好房子

▲永慶推出的「永慶AI特助」運用生成式AI，重新定義民眾的找房體驗，更贏得LINE「最佳創新科技運用獎」肯定。（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團積極布局數位創新，推出結合AI 科技的「永慶AI特助」，打造嶄新的智慧找房體驗。民眾只要透過 LINE 與「永慶AI特助」對話，說出自己的需求與想法，系統便會主動推薦合適物件，並進一步解析房屋特色、實價登錄行情與社區優勢等關鍵資訊，讓找房變得像聊天一樣簡單。這項創新服務不僅開啟「不用找，只要問」的全新AI找房模式，也榮獲LINE Biz-Solutions Awards 2025「最佳創新科技運用獎」金獎肯定。

「不用找，只要問」 定義未來的購售屋體驗

永慶房產集團資訊部協理呂學堯指出，傳統找房方式以物件條件為出發點，消費者必須在網站上反覆篩選、比對與整理資料，不僅耗時費力，也容易在龐雜資訊中產生選擇困難與焦慮感。如今，「永慶AI特助」改以「人」為核心出發。消費者可以直接描述理想生活樣貌，例如希望擁有良好採光、三房格局、交通便利或鄰近學區等條件，系統便會依需求自動媒合適合物件，將繁瑣的篩選與分析工作交由 AI 完成，大幅提升找房效率與精準度。

「永慶AI特助」導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要給出區域和預算，並敘述房屋條件，AI特助就會自動篩選出適合的房屋。篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

▲消費者可以用發問的方式向「永慶AI特助」進行找房。

永慶AI特助獲LINE「最佳創新科技運用」金獎

「永慶AI特助」所帶動的劃時代找房體驗，也獲得了「LINE Biz-Solutions Awards 2025」的「最佳創新科技運用獎」金獎，更受邀至LINE 2025年度大會中進行分享。主辦單位表示，「永慶AI特助」將 AI 科技融入 LINE 官方帳號，讓用戶只要發問即可查詢與預覽物件，完整覆蓋購屋族的線上找房場景。評審也肯定永慶房產集團以生成式 AI 強化服務體驗，並展現整合第一方資料與多重 AI 接口的技術實力，因而贏得「最佳創新科技運用獎」金獎。

代表永慶房產集團分享「永慶AI特助」開發經驗的呂學堯表示，「永慶AI特助」的致勝關鍵在於導入永慶房產集團全台超過1950店、以及全台超過25萬件次的物件資料庫，因此能夠避免AI幻覺，精準理解消費者需求、進行房屋推薦；再加上「永慶AI特助」以集團累積30多年的房仲實務經驗進行訓練，還能跳脫出消費者在找房時的思考盲點，提供更多、更具潛力的物件給消費者參考。

永慶房產集團引領房產科技向上提升

曾有客戶想要找松山區的房子，但是「永慶AI特助」自動擴大搜尋鄰近松山區的中山、大安、信義等區域的理想房屋，推薦給客戶。原本經紀人員以為客戶會對松山區之外的房子不感興趣，沒想到客戶非常喜歡「永慶AI特助」推薦的房子，後來也順利成交。呂學堯指出，學習龐大數據資料庫的永慶AI，能夠為消費者帶來更多選擇，讓成家路更順遂。

永慶的科技工具除贏得消費者好評外，也獲國際創新獎、亞洲科技卓越獎、LINE Biz-Solutions Awards等國內外大獎肯定。未來永慶房產集團也會持續從消費者的痛點出發，開發並優化房產科技，帶給消費者更優質的購售屋體驗，持續引領台灣房仲產業向上升級。

