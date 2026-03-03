009816不配息「為什麼爆紅？」　內行曝優勢：放大複利效果

▲009816為何這麼紅？（示意圖／記者劉維榛攝）

台灣首檔不配息ETF近期引發市場關注，「不敗教主」陳重銘便指出，009816主打不配息，能有效專注累積資本利得並放大複利效果。同時，他也提到該標的還具備了動能加碼的特色，能鎖定表現排名前20%的成分股，以追求爆發力，這就是它火紅的原因。

009816不配息，目的在於放大複利效果

陳重銘在臉書發文表示，009816是台灣首檔不配息的ETF，為什麼它會這麼火紅？他先解釋，009816不配息的目的，就在於專注累積資本利得，進一步放大複利效果，而投資就是用錢來賺錢，配息等於一直拿回投資的錢，累積的速度也就會慢了下來。

陳重銘指出，如果把領到的股利再買回去，就有複利效果了嗎？他直言並不是這麼簡單，領到股利之後，要繳交所得稅、補充保費，買回時還要繳證券交易費，等於股利被扒了三層皮，「難怪股神巴爺爺的波克夏，一毛錢股利都不配喔！『不配息，股利自動滾入』，你的資產也會一暝大一寸，這就是巴爺爺的價值投資派」。

引入動能加碼機制，鎖定前20%的成分股

陳重銘還提到，009816雖和0050、006208同樣鎖定台股市值前五十大企業，但它還引入動能加碼機制。他強調股市趨勢成形後，難以打破，009816不是只靠市值決定權重，而是優先加碼動能表現排名前20%的成分股，藉此展現強者恆強的爆發力。