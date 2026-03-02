低軌衛星高飛！群創奪成交王　元晶4檔亮燈漲停

▲群創低軌衛星發酵，居台股成交王。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

MWC （世界行動通訊大會）將於今（2）日西班牙巴塞隆納舉行，而SpaceX、Starlink都有高層出席演說，MWC點燃「太空通訊」題材，群創FOPLP技術受到矚目，股價逆勢抗跌由盤下急拉翻紅來到28.3元，漲幅逾5%，低軌衛星題材兆赫（2485）、耀登（3138）、燿華（2367）、元晶（6443）等4檔個股齊刷漲停。

特斯拉創辦人馬斯克旗下太空公司SpaceX持續推進「太空資料中心」計畫，加上MWC登場，低軌衛星族群發動攻勢，群創在FOPLP有突破發展，南科廠轉型為半導體封裝產線，傳出SpaceX Starlink 接收器內部的關鍵射頻晶片封裝，以及股價仍在低檔，今日開低來到25.45元之後，立刻急拉而上，上攻28.3元，到10點半左右，成交量為58多萬，居成交量最大個股。

射頻天線與通訊模組大廠耀登在這次MWC展出其在低軌衛星（LEO）通訊領域的最新研發成果，展覽重點聚焦於首度對外公開的Ka-band陣列天線模組，在全球低軌衛星星系加速部署、3GPP正式推動NTN標準化之際，意味公司正式跨入高頻衛星通訊核心技術階段，股價強勢鎖住217.5元新高價位。

耀華為高階HDI多層板供應，客戶橫跨低軌衛星地面接收站、AI伺服器厚大板及車用板，股價亦由盤下急拉而上，鎖住70.9元漲停價位，創下1999年6月以來新高價位。

元晶為SpaceX太陽能領域合作台廠，受惠於馬斯克「太空AI」藍圖發酵，力拚今（ 2026）年轉盈，股價鎖住49.6元漲停價位，逼近2022年4月50.4元前波高點。

