勞動基金1月大賺3947億創紀錄！　新制勞退平均分紅逾2萬

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

勞動基金2026年1月整體績效今（2）日揭曉！總基金規模為7兆9,771億元，收益數為3947億元，直逼4000億元大關，單月收益率為5.28％，雙雙寫下史上單月收益及收益率新高，其中新制勞退基金賺2618.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每位勞工平均可分紅約2萬元。

各基金表現上，新制勞退基金規模為5.26兆元，收益率5.03％；舊制勞退基金規模為1.07兆元，收益率8.08％；勞保基金規模為1.4兆元，收益率5.16％；就保基金規模為1,829億元，收益率0.28％；勞職保基金規模為374億元，收益率0.17％；積欠工資墊償基金規模為238億元，收益率為3.66％。

整體來看，勞動基金運用局指出，1月市場雖有起伏，但走勢相對穩健，勞動基金維持穩健步伐，專注追求長期投資回報。115年截至1月底，整體勞動基金規模為7.98兆元，收益數為3,947億元，單月收益率為5.28％。

受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為7,403億元，收益率為5.11％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為274億元，收益率為5.95％。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近十年多（2016年1月～2026年1月）平均收益率分別為9.29％及9.66％，近五年多（2021年1月～2026年1月）平均收益率分別為11.44％及11.65％，投資績效穩健。

運用局指出，回顧1月市場表現，儘管地緣政治風險干擾不斷，且美國非農報告指出勞動市場仍延續疲軟趨勢，但失業率下滑顯示勞動市場仍具韌性，加上科技股與AI成長題材的支撐下，美股主要指數在高檔震盪。

台股方面，受惠於台美關稅談判達成協議並獲得美國232條款最惠國關稅優惠，以及台積電財報表現強勁，激勵台股表現。

展望未來，美國聯準會（Fed）最新公布的《褐皮書》顯示，隨著關稅帶來的相關成本壓力持續累升，部分企業開始將成本轉嫁給消費者，通膨壓力升溫，另報告指出就業情勢出現停滯，而人工智慧目前對就業市場影響雖然有限，但未來幾年衝擊將逐步顯現，然美國最高法院已裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》對各國徵收「對等關稅」違憲，關稅貿易政策後續發展仍具不確定性。

國內方面，由於出口持續暢旺，主計總處上修115年經濟成長率預測值至7.71％，較前次預測值上修4.17個百分點，而台經院公布最新整體經濟預測，由於看好人工智慧需求續熱，加上民間消費動能回升，預測台灣115年經濟成長率為4.05％，較前次預估上修1.45個百分點，然亦指出勞動力短缺及地緣政治風險等不確定因素仍存，後續仍需持續留意國際政經情勢動盪。

關鍵字： 勞動基金投資績效報酬率台幣升值勞工保障

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

