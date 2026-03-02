英特爾晶圓代工添變數　重要主管確定轉投高通

▲英特爾。（圖／路透社）

記者高兆麟／台北報導

晶片大廠Intel晶圓代工事業出現人事異動，原負責Intel Foundry的主管Kevin O'Buckley在任僅兩年便決定離職，將轉投Qualcomm。未來英特爾代工業務將由原本負責前段製程技術與製造的Naga Chandrasekaran接掌，強化技術與營運整合。

英特爾發言人表示，感謝O'Buckley對Foundry Services的貢獻，並祝福其未來發展，同時強調晶圓代工仍是公司最高戰略重點之一，未來將在新領導團隊帶領下持續推動客戶交付與營運執行。

此次人事調整後，Chandrasekaran除了既有的技術與營運職責外，將全面負責Intel Foundry的發展，涵蓋先進邏輯製程、先進封裝與測試技術，同時統籌全球晶圓製造與後段封裝營運，等同同時掌握技術藍圖與產能布局。

事實上，Chandrasekaran自2024年中以來便已統籌製程開發與製造供應鏈，並自去年9月起領導Foundry相關技術與營運工作，此次升任總負責人被視為順勢整合權責，強化決策效率與執行力。

另一方面，O'Buckley加入高通後，將擔任全球營運與供應鏈執行副總裁，負責晶片量產相關事務，包括製造工程、代工夥伴合作及供應鏈管理，直接向高通高層營運主管匯報，角色定位偏向製造端整合。