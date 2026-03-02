黃金大暴走！伊朗戰火炸出53年最長多頭　華爾街飆喊6300美元

▲受伊朗戰火影響，華爾街看多黃金走勢。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

中東戰火全面升溫，黃金多頭行情火力全開。隨著美國與以色列對伊朗發動大規模空襲、擊斃最高領袖哈米尼，避險資金蜂擁而入，金價衝上每盎司5390美元，締造自1973年以來最長連月上漲紀錄。華爾街更喊出驚人目標價，預估金價最快有機會在2026年底前攻上每盎司6300美元。

根據《彭博社》報導，現貨黃金連續第四個交易日走高，盤中一度大漲2.2%，隨後漲幅收斂。今年2月已是金價連續第7個月收紅，創下53年來最長升勢。報導指出，在全球政治與經濟不確定性升溫、各國央行持續加碼黃金儲備，以及資金降低對主權債與美元資產曝險的背景下，黃金多頭動能持續累積。

週末美以聯手攻擊伊朗後，德黑蘭以飛彈回擊多國目標，衝突迅速擴散。市場同時憂心荷姆茲海峽可能出現封鎖或運輸受阻情況，能源供應風險升高，油價與金價同步勁揚。儘管金價1月底曾自每盎司5595美元歷史高點急速拉回，但今年以來仍累計上漲約25%。

《路透社》指出，戰事升級推升避險需求，現貨黃金最新報價約在每盎司5350美元附近，美國黃金期貨漲幅超過2%。分析師表示，當市場進入「風險溢價優先」階段時，黃金往往率先反映全球不安情緒。

獨立分析師Ross Norman指出，黃金是衡量全球不確定性的最佳溫度計，隨著世界進入新的地緣政治動盪時代，金價勢必重新定價，並挑戰更高歷史水位。

華爾街大型機構同步轉趨樂觀。包括摩根大通與美國銀行在內的投行重申看多黃金，其中摩根大通預估，今年來自央行與投資人的需求將維持強勁，足以推動金價在2026年底前升至每盎司6300美元，6字頭關卡正式浮上檯面。

此外，美國最新公布的1月生產者物價指數高於市場預期，顯示通膨壓力可能再起。投資人本週將關注ADP就業報告、初領失業金人數與非農就業數據，研判聯準會後續利率政策走向。市場認為，只要地緣政治風險未解，加上貨幣政策轉向寬鬆預期升溫，黃金多頭格局短期內難以動搖。

在其他貴金屬方面，白銀同步上揚，鉑金小幅走高，鈀金則略為回落。即使美元指數反彈，貴金屬價格仍維持強勢，顯示資金對實體資產的避險配置需求持續升溫。